Эпопея продолжается: голкипера РФ ночью вывезли из госпиталя и отправили в Североморск

„Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует“, – приводит слова Пономарёва „РИА Новости Спорт“. Отметим, что Североморск находится в Мурманской области, на Кольском полуострове. Город расположен примерно в 1300 км от Санкт-Петербурга.

Напомним, два дня назад Федотов был задержан в Санкт-Петербурге возле одной из ледовых арен города, где он проводил индивидуальную тренировку для подготовки к сезону-2022/2023. Ему вменяется уклонение от службы в армии и нарушение ст. 328 УК РФ, согласно которой хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы, арест до шести месяцев, денежный штраф или исправительные работы. В военкомате, куда вратаря доставили после задержания, ему стало плохо. Иван был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.

„После того как его задержали, он оказался на городском призывном пункте Санкт-Петербурга, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы. Ему сказали, что всё – он отправляется в воинскую часть. По-моему, в Пушкино его хотели направить“, – рассказывал Пономарёв.

Как сообщалось ранее, ни адвокат, ни родители не имеют доступа к Федотову. Также его представитель подал жалобу в суд из-за нарушения процедуры призыва. Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал однолетний контракт с „Филадельфией“.

Источник - Чемпионат

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