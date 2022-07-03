Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси. Он приказал „взять под прицел“ столицы противников Минска

„Нас провоцируют… Три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины“, — сказал Лукашенко. Никаких доказательств своим словам он не привел.

„Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: „Полонезы“, ракетное производство и прочее. Вы (очевидно, противники Минска) полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит“, — заявил он, добавив, что „не ляпает и не бряцает (оружием)“.