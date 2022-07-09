Санкции вернут российский футбол в 90-е
Санкции после военного вторжения России в Украину затронули разные сферы жизни. Ограничения затронули и российский спорт, в частности футбол. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) исключили клубы и сборную России из всех турниров под своей эгидой, произошел массовый уход легионеров, спонсоров и тренеров.
Международные спортивные организации, такие как Международный олимпийский комитет (МОК) и главные футбольные организации ФИФА, УЕФА применили максимальное жесткие санкции к российскому спорту. Мужские, женские и юношеские команды и сборные в футболе, мини-футболе, пляжном футболе отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.
Уход легионеров и тренеров из чемпионата России по футболу
Легионеры и иностранные тренеры постепенно выходят из игры. 21 июня ФИФА позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами из-за войны в Украине. Чемпионат России покинуло уже несколько десятков игроков и тренеров, а из-за нынешней ситуации это число будет только увеличиваться. У большинства звезд „Зенита“, „Спартака“, ЦСКА и других клубов не будет мотивации играть без участия в еврокубках. Уход талантливых и известных иностранных игроков заменить качественными отечественными футболистами и тренерами будет тяжело. В 90-е годы большинство российских игроков уезжало за границу, так как там платили в 3-4 раза больше. В нынешних реалиях уезжать почти некуда, да есть Сербия, Турция и арабские страны, но уровень футбола там явно ниже чем в топовых европейских чемпионатах.
Легионеры покидают Россию не только по своему желанию, но и под давлением федераций, сказал главный тренер сборной России и „Ростова“ Валерий Карпин: „Почувствовал ли я это? Я это знаю, ребята не скрывают“.
Многие эксперты российского футбола видят в уходе легионеров окно возможностей. Аргументы простые: „воспитаем собственных кадров“.
Финансовая составляющая
В нынешнее время многие российские банки отключили от SWIFT, поэтому межбанковские международные операции недоступны. Из-за санкций бюджеты российских клубов будут сокращаться, а некоторые клубы могут и вовсе обанкротиться, так как зависят от региональных бюджетов. Доходы от еврокубков могут доходить до 70% выручки клуба за год. Это намного больше, чем клубы получают от спонсоров, контрактов и так далее. Отстранение от еврокубков ударит по кошелькам клубов.
Для примера питерский „Зенит“ не сыграет в Лиге чемпионов и клуб потеряет как минимум €28 млн, по оценке Метарейтинг. А если учесть еще и спонсорские контракты, коммерческие доходы и продажи билетов, то потери могут достигнуть €100 млн.
Без санкций российский футбол, итак, терял примерно €71 млн за сезон из-за падения в таблице коэффициентов, по данным РФС. Чем клубы показывают хуже результаты в Европе, тем ниже у них доходы. А с учетом санкций и того, что отменять их никто не собирается, то убытки могут составить более €500 млн.
США ввели санкции против российских банков-спонсоров петербургского „Зенита“ и московского „Спартака“, а также против генерального спонсора московского „Локомотива“, также санкциям подвергся банк „ВТБ“, являющий спонсором московского „Динамо“. Однако УЕФА тоже пострадает от санкций, ведь ассоциация разорвала спонсорский контракт с компанией „Газпром“, который приносил УЕФА около 40 миллионов евро в год.
Больше всего клубы тратят на зарплаты и трансферы. Еврокубковых денег не будет, от спонсоров денег станет меньше, а санкции снимать никто не собирается, а значит и зарплаты футболистов могут достичь тех, которые были в 90-х годах.
Производители экипировки покидают Россию
Из-за вторжения России в Украину иностранные компании покинули Россию. Среди них оказались топовые спортивные бренды: Adidas, Nike, Puma и Reebok. Менее известные бренды: Joma, Jako и Macron ещё не покинули Россию, но вполне вероятно, что сделают это в будущем. Единственный выход для российских клубов это импортозамещение. Потенциальным поставщиком одежды на российском рынке для футболистов могут стать Zasport, Demix, Profit, gaffgang, Senza Rivali.
Немецкая компания, „одевавшая“ российских арбитров прекратила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Организация заключила договор с итальянской компанией, но она обеспечила судей только частично формой, включая тренировочную.
Главную проблему поджидает вратарей, для каждого конкретного вратаря подбирают каждую пару под свои индивидуальные особенности. Вратарские перчатки в России не производятся, так как латекс не привезти для открытия местных фабрик.
Будущее VAR в РПЛ
Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) в ходе общего собрания проголосовали за заключение четырехлетнего контракта с российской компанией Slomo на предоставление услуг VAR (системы видеопомощи арбитрам). Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Однако эта фирма на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий, отметили в РФС.
VAR используется в РПЛ с сезона-2019/20. До окончания минувшего сезона оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, контракт с которой подошел к концу.
Титульный спонсор РПЛ
Титульным спонсором РПЛ был „Тинькофф“ банк, основателем которого является Олег Тиньков, который публично высказался против спецоперации РФ в Украине, назвав ее „войной“. Российский миллиардер продал долю в „Тинькофф“ банке из-за критики в адрес развязывания войны в Украине. Новым титульным спонсором станет платежная система „Мир“, предложив РПЛ соглашение на четыре года общей стоимостью 3,2 млрд рублей или 800 млн в год. Это в три раза больше прошлого титульного спонсора — „Тинькофф Банка“.
Что дальше?
Проблема с финансами приведет к тому, что ряд клубов из низших лиг обанкротятся. В низшей лиги России уже две команды не получили лицензии (“Томь“ и „Анжи“), а например „Спартак-2“ и дубль московского „Локомотива“ были расформированы.
Для большинства региональных бюджетов содержать футбольные клубы станет невыгодно, поэтому эти активы будут сокращаться в первую очередь. Многие живут с надеждой, что в следующем сезоне все санкции снимут и российские клубы вернуться в еврокубки.
Российский футбол вернется к истокам. Будет больше русских футболистов и своих воспитанников. Качественные легионеры нужны для того, чтобы местные игроки набирались опыта и учились у них. Если санкции в скором времени снимут, что маловероятно, Российский футбол не сразу вернется на прежний уровень и еще долго будет среди отстающих.
9 июля „Зенит“ и „Спартак“ матчем за Суперкубок России отрывает новый футбольный сезон в России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19:00 по эстонскому времени.