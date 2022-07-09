Санкции вернут российский футбол в 90-е

В нынешнее время многие российские банки отключили от SWIFT, поэтому межбанковские международные операции недоступны. Из-за санкций бюджеты российских клубов будут сокращаться, а некоторые клубы могут и вовсе обанкротиться, так как зависят от региональных бюджетов. Доходы от еврокубков могут доходить до 70% выручки клуба за год. Это намного больше, чем клубы получают от спонсоров, контрактов и так далее. Отстранение от еврокубков ударит по кошелькам клубов.

Легионеры покидают Россию не только по своему желанию, но и под давлением федераций, сказал главный тренер сборной России и „Ростова“ Валерий Карпин: „Почувствовал ли я это? Я это знаю, ребята не скрывают“.

Легионеры и иностранные тренеры постепенно выходят из игры. 21 июня ФИФА позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами из-за войны в Украине. Чемпионат России покинуло уже несколько десятков игроков и тренеров, а из-за нынешней ситуации это число будет только увеличиваться. У большинства звезд „Зенита“, „Спартака“, ЦСКА и других клубов не будет мотивации играть без участия в еврокубках. Уход талантливых и известных иностранных игроков заменить качественными отечественными футболистами и тренерами будет тяжело. В 90-е годы большинство российских игроков уезжало за границу, так как там платили в 3-4 раза больше. В нынешних реалиях уезжать почти некуда, да есть Сербия, Турция и арабские страны, но уровень футбола там явно ниже чем в топовых европейских чемпионатах.

Международные спортивные организации, такие как Международный олимпийский комитет (МОК) и главные футбольные организации ФИФА, УЕФА применили максимальное жесткие санкции к российскому спорту. Мужские, женские и юношеские команды и сборные в футболе, мини-футболе, пляжном футболе отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

Для примера питерский „Зенит“ не сыграет в Лиге чемпионов и клуб потеряет как минимум €28 млн, по оценке Метарейтинг. А если учесть еще и спонсорские контракты, коммерческие доходы и продажи билетов, то потери могут достигнуть €100 млн.

Без санкций российский футбол, итак, терял примерно €71 млн за сезон из-за падения в таблице коэффициентов, по данным РФС. Чем клубы показывают хуже результаты в Европе, тем ниже у них доходы. А с учетом санкций и того, что отменять их никто не собирается, то убытки могут составить более €500 млн.

США ввели санкции против российских банков-спонсоров петербургского „Зенита“ и московского „Спартака“, а также против генерального спонсора московского „Локомотива“, также санкциям подвергся банк „ВТБ“, являющий спонсором московского „Динамо“. Однако УЕФА тоже пострадает от санкций, ведь ассоциация разорвала спонсорский контракт с компанией „Газпром“, который приносил УЕФА около 40 миллионов евро в год.

Больше всего клубы тратят на зарплаты и трансферы. Еврокубковых денег не будет, от спонсоров денег станет меньше, а санкции снимать никто не собирается, а значит и зарплаты футболистов могут достичь тех, которые были в 90-х годах.

Производители экипировки покидают Россию

Из-за вторжения России в Украину иностранные компании покинули Россию. Среди них оказались топовые спортивные бренды: Adidas, Nike, Puma и Reebok. Менее известные бренды: Joma, Jako и Macron ещё не покинули Россию, но вполне вероятно, что сделают это в будущем. Единственный выход для российских клубов это импортозамещение. Потенциальным поставщиком одежды на российском рынке для футболистов могут стать Zasport, Demix, Profit, gaffgang, Senza Rivali.

Немецкая компания, „одевавшая“ российских арбитров прекратила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Организация заключила договор с итальянской компанией, но она обеспечила судей только частично формой, включая тренировочную.