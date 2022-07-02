ВИДЕО | В Узбекистане - массовые акции протеста

1 июля митинги состоялись в Чимбае и Муйнаке, но самая многочисленная акция протеста прошла в столице региона Нукусе. По оценкам СМИ, на улицы вышли тысячи жителей города. „Радио Озодлик“ (узбекская редакция „Радио Свобода“) заявило о десятках тысяч протестующих. Жители Нукуса прошли шествием по городу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка, сообщили в МВД Узбекистана.

В местных новостных телеграм-каналах публиковали фотографии собравшихся, с флагами Каракалпакстана в руках. Также в соцсетях появились видео с, предположительно, бойцами спецназа. Сообщалось, что в Каракалпакстан были стянуты дополнительные силы Нацгвардии Узбекистана, а в республике во время митингов наблюдались перебои со связью и интернетом. Власти страны лишь заявили, что на территории дехканского рынка „были задействованы силы и средства правоохранительных органов“.

Поводом для протестов стали поправки в Конституцию Узбекистана, исключающие суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны, сообщили СМИ. Законопроект об изменении основного закона этом был вынесен на общественные обсуждения 26 июня. Поправки предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который находится у власти с 2016 года. Всего инициатива предполагает около 200 изменений, в том числе продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

Руководитель движения „Алга, Каракалпакстан“ («Вперед, Каракалпакстан“) Аман Сагидуллаев рассказал „Радио Азатык“ (казастанская редакция „Радио Свобода“), что протесты в Нукусе „стали массовыми“ после задержания активиста Даулетмурата Тажимуратова, который призывал выйти на мирный митинг против поправок 5 июля.

Как сообщила сестра Тажимуратова, днем 1 июля сотрудники милиции забрали его из собственного дома. Позже активист был отпущен и, судя по всему, выступил перед протестующими вместе с Муратом Камаловым, председателем Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Каракалпакстана.