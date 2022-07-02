ВИДЕО | В Узбекистане - массовые акции протеста
1 июля митинги состоялись в Чимбае и Муйнаке, но самая многочисленная акция протеста прошла в столице региона Нукусе. По оценкам СМИ, на улицы вышли тысячи жителей города. „Радио Озодлик“ (узбекская редакция „Радио Свобода“) заявило о десятках тысяч протестующих. Жители Нукуса прошли шествием по городу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка, сообщили в МВД Узбекистана.
В местных новостных телеграм-каналах публиковали фотографии собравшихся, с флагами Каракалпакстана в руках. Также в соцсетях появились видео с, предположительно, бойцами спецназа. Сообщалось, что в Каракалпакстан были стянуты дополнительные силы Нацгвардии Узбекистана, а в республике во время митингов наблюдались перебои со связью и интернетом. Власти страны лишь заявили, что на территории дехканского рынка „были задействованы силы и средства правоохранительных органов“.
Поводом для протестов стали поправки в Конституцию Узбекистана, исключающие суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны, сообщили СМИ. Законопроект об изменении основного закона этом был вынесен на общественные обсуждения 26 июня. Поправки предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который находится у власти с 2016 года. Всего инициатива предполагает около 200 изменений, в том числе продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.
Руководитель движения „Алга, Каракалпакстан“ («Вперед, Каракалпакстан“) Аман Сагидуллаев рассказал „Радио Азатык“ (казастанская редакция „Радио Свобода“), что протесты в Нукусе „стали массовыми“ после задержания активиста Даулетмурата Тажимуратова, который призывал выйти на мирный митинг против поправок 5 июля.
Как сообщила сестра Тажимуратова, днем 1 июля сотрудники милиции забрали его из собственного дома. Позже активист был отпущен и, судя по всему, выступил перед протестующими вместе с Муратом Камаловым, председателем Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Каракалпакстана.
Власти Каракалпакстана назвали причиной массовых протестов „неправильное толкование реформ, проводимых в республике“ и сообщили о попытке захвата госорганов. Вечером 1 июля МВД страны сообщило, что порядок в Нукусе восстановлен, а „с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства“.
На следующий день Жокаргы Кенес, Совет министров и Министерство внутренних дел Каракалпакстана опубликовали заявление по ситуации в республике. В нем говорится, что накануне „преступная группа лиц“, прикрываясь „популистскими лозунгами“ и „манипулируя сознанием граждан“, попыталась захватить комплексом административных зданий Каракалпакстана, „внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане“.
По словам властей, „противозаконные действия зачинщиков были пресечены“, организаторов беспорядков, а также людей, оказавших сопротивление правоохранительным органам, задержали. Имена и количество задержанных не уточняются.
Десятки человек также были задержаны в казахстанском Атырау, где прошел стихийный митинг трудовых мигрантов из Каракалпакстана. 1 июля около 75 человек вышли на одну из городских площадей в знак солидарности с протестующими на родине. Большую часть задержанных отпустили после допроса в полиции. Отмечается, что кроме граждан Узбекистана в акции принимали участие и другие иностранцы.
На фоне протестов в Каракалпакстане на казахстанско-узбекистанской границе приостановил работу автомобильный пункт пропуска Даут-ата — Тажен. Сообщается о планах остановки железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия — Бейнеу. В Казахстане ограничения объяснили инициативой узбекской стороны „в связи с выходом из строя информационной системы“.
2 июля в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана. В республике он встретился, как сообщает его пресс-служба, „с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана“.