Затягивая правительственный кризис, Кая Каллас ежедневно экономит для Эстонии 2086 евро



Как пояснили в Министерстве финансов, к примеру, месячная брутто-зарплата министра финансов составляет 6 207,60 евро в месяц, хотя дневная ставка меняется в зависимости от количества рабочих дней в месяце. „Расчетная средняя дневная заработная плата за шесть месяцев этого года составляет 298,01 евро“, — сообщило ведомство



До тех пор, пока в эстонском правительстве не будет хватать семи министров, ежедневно государство будет экономить 2086,07 евро. Поскольку правительство Эстонской Республики состоит из восьми членов уже в течение 29 дней, то государственный бюджет уже сэкономил 60 496 евро. С заработной платы семи недостающих министров не уплачиваются и налоги на рабочую силу, но, поскольку они все равно поступают в государственный бюджет, то прямой экономией их считать было бы неправильно.