Затягивая правительственный кризис, Кая Каллас ежедневно экономит для Эстонии 2086 евро(15)
Премьер-министр Кая Каллас экономит Эстонскому Государству 2086 евро за каждый день затянувшегося правительственного кризиса, ведь вместо пятнадцати министров в настоящее время зарплату получают всего восемь.
Поскольку 3 июня президент Алар Карис по предложению Каллас освободил от должности семерых министров, входящих в Центристскую партию, а формирование нового правительства затягивается, то это означает экономию для государственного бюджета, пишет издание Eesti Ekspress.
Как пояснили в Министерстве финансов, к примеру, месячная брутто-зарплата министра финансов составляет 6 207,60 евро в месяц, хотя дневная ставка меняется в зависимости от количества рабочих дней в месяце. „Расчетная средняя дневная заработная плата за шесть месяцев этого года составляет 298,01 евро“, — сообщило ведомство
До тех пор, пока в эстонском правительстве не будет хватать семи министров, ежедневно государство будет экономить 2086,07 евро. Поскольку правительство Эстонской Республики состоит из восьми членов уже в течение 29 дней, то государственный бюджет уже сэкономил 60 496 евро. С заработной платы семи недостающих министров не уплачиваются и налоги на рабочую силу, но, поскольку они все равно поступают в государственный бюджет, то прямой экономией их считать было бы неправильно.
Eesti Ekspress подчеркивает, что речь идет об исключительно расчетной экономической величине, поскольку для граждан Эстонии гораздо более выгодно платить министрам зарплату, чем содержать правительства других стран, как в 1940-1990 годах.