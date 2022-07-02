Лукашенко: Великое княжество Литовское было создано на основе белорусского этноса
Александр Лукашенко произнес речь на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси, который отмечается 3 июля. Медуза приводит некоторые фрагменты его выступления (далее цитаты по телеграм-каналу Белта, если не указано иное):
Не хочется в такой день говорить о соседях, которые возвели убийц и маньяков в ранг национальных героев. Неприятно вспоминать о сочувствующих им здесь, да и в той же России. Но, к сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет. Вы все видите. Поэтому сегодня я хочу прежде всего поблагодарить белорусский народ. Народ, который смотрит на жалкие попытки современных коллаборационистов переписать историю Великой Отечественной войны и делает, как всегда, единственно верный выбор.
Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.
Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине (цитата по сайту Белта).
Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение — Великое княжество Литовское. Это было первое белорусское государство. В этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства (цитата по сайту Белта).