Лукашенко: Великое княжество Литовское было создано на основе белорусского этноса

Не хочется в такой день говорить о соседях, которые возвели убийц и маньяков в ранг национальных героев. Неприятно вспоминать о сочувствующих им здесь, да и в той же России. Но, к сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет. Вы все видите. Поэтому сегодня я хочу прежде всего поблагодарить белорусский народ. Народ, который смотрит на жалкие попытки современных коллаборационистов переписать историю Великой Отечественной войны и делает, как всегда, единственно верный выбор.