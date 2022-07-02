В Таллинне пройдет предварительный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу

Лига чемпионов 2022/23 пройдёт по уже знакомому формату: мини-турниры в предварительном, основном и элитном раунде, а также финальный раунд, в котором примут участие четыре сильнейших клуба турнира.

Действующий победитель турнира испанская „Барселона“, а также команды, которые занимают в рейтинге 1-11-е и 16-19-е места, начнут турнир с основного раунда и пойдут по Пути А. Все остальные стартуют с предварительного раунда, или с Пути В основного раунда.

„Космос“ начнёт свой путь с предварительного раунда, и для того, чтобы выйти в следующий этап, таллинцам необходимо занять первое место в своем квартете. Перед жеребьевкой, которая состоится 7 июля, „Космос“ попал в корзину хозяев (и соответственно не сыграет с другими хозяевами), а также в третью группу посева. Таким образом, соперниками чемпионов Эстонии станут команды из первой, второй и четвёртой группы посева.

Жеребьевка предварительного и основного раундов: 7 июля

Предварительный раунд: 23-28 августа

Основной раунд: 25-30 октября

Жеребьевка элитного раунда: 8 ноября

Элитный раунд: 22-27 ноября

Жеребьевка финальной стадии: будет объявлено позже

Финальная стадия: апрель или май 2023 года

Таллиннский „Космос“ стал чемпионом Эстонии сезона-2021/22, победив „Виимси Смсраха“ по сумме пяти матчей (3:2) финальной серии.