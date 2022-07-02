ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (129-й день) | Обстрелы городов продолжаются, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема

Рамзан Кадыров и представители ЛНР заявили об окружении Лисичанска. Глава Чечни также утверждает, что пророссийские войска вошли в центр города.

Минобороны РФ объявило, что глава Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил войска, „задействованные в спецоперации“ в Украине. Где и когда побывал Герасимов, не уточняется.

Главы Луганской и Донецкой областей сообщили о жертвах и разрушениях в результате обстрелов, которые ведут российские войска.

В Бердянске поднят большой десантный корабль „Саратов“, затонувший в конце марта после обстрела ВСУ.

В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Число погибших в результате удара по Одесской области возросло до 21 человека. Как передал департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации, среди погибших - ученик 7-го класса, 12-летний Дмитрий Рудницкий. Убита и его мать Надежда. По данным УНИАН, погиб также 42-летний тренер, глава детского футбольного клуба „Атлетик“ Александр Шишков.

В результате обстрела Славянска кассетными боеприпасами в пятницу, 1 июля, погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях.

По данным британской военной разведки, армия РФ все чаще использует неточные противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям в Украине. Это, вероятно, связано с „сокращением запасов более точного современного оружия“, говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter.