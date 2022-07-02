Военный дневник
02.07.2022, 21:30

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (129-й день) | Обстрелы городов продолжаются, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема

 
Lysychansk
Lysychansk
ФОТО: ANATOLII STEPANOV | Scanpix

Все главные события очередного тревожного дня.

  • Рамзан Кадыров и представители ЛНР заявили об окружении Лисичанска. Глава Чечни также утверждает, что пророссийские войска вошли в центр города.

  • Минобороны РФ объявило, что глава Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил войска, „задействованные в спецоперации“ в Украине. Где и когда побывал Герасимов, не уточняется.

  • Главы Луганской и Донецкой областей сообщили о жертвах и разрушениях в результате обстрелов, которые ведут российские войска.

  • В Бердянске поднят большой десантный корабль „Саратов“, затонувший в конце марта после обстрела ВСУ.

  • В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

  • Число погибших в результате удара по Одесской области возросло до 21 человека. Как передал департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации, среди погибших - ученик 7-го класса, 12-летний Дмитрий Рудницкий. Убита и его мать Надежда. По данным УНИАН, погиб также 42-летний тренер, глава детского футбольного клуба „Атлетик“ Александр Шишков.

  • В результате обстрела Славянска кассетными боеприпасами в пятницу, 1 июля, погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях.

  • По данным британской военной разведки, армия РФ все чаще использует неточные противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям в Украине. Это, вероятно, связано с „сокращением запасов более точного современного оружия“, говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter.

  • Во Львове началась подготовка к вероятному вторжению войск РФ со стороны Беларуси. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема.

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