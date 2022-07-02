На Ближнем Востоке может появиться своя версия НАТО. Зачем это нужно и насколько возможно?

В саммите примут участие страны Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака. Стоит ли вопрос об альянсе в повестке саммита, доподлинно неизвестно, но события последних недель указывают на его актуальность и позволяют делать некоторые выводы.

На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что под эгидой США в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялись тайные переговоры представителей командования Египта, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

Как сообщил источник, близкий к переговорам, эту встречу можно считать начальным этапом в разработке „стратегии защиты от общей угрозы“.

А на прошлой неделе министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что страна принимает участие в работе так называемого Ближневосточного альянса противовоздушной обороны (MEAD) опять же под председательством США.

С чем связана такая активность? Какая роль отводится Израилю? И что делать с Сирией, находящейся под крылом Москвы? Разбираясь в этих вопросах, мировая пресса и многие ближневосточные эксперты настроены скорее скептически и не ждут, что саммит в Джедде закончится подписанием договора.

И все же в последнее время в ближневосточном регионе произошли серьезные перестановки, способные значительно приблизить появление „местного НАТО“.

Дружить против Ирана

По мере того как Израиль налаживает отношения с соседями по региону, на месте ближневосточного изгоя уже давно и прочно утверждается Иран.

Обеспокоенность иранской ядерной программой, работа над которой не прерывалась ни на день, как убеждены во многих ближневосточных столицах, объединила регион как никогда.

Американский конгресс все чаще упрекает Джо Байдена, занятого в последнее время исключительно Украиной, в чрезмерном миролюбии по отношению к Тегерану, и в том, что иранский вопрос подвис в воздухе.

Кроме того поэтапный уход США с Ближнего Востока, который мы наблюдаем уже несколько лет, означает, что гарантии безопасности ложатся на плечи самого региона.