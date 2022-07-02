Главный тренер сборной Ирландии и экс-тренер сборной России рассказала о трех изнасилованиях

Бывший главный тренер женской сборной России голландка Вера Паув трижды подвергалась сексуальному насилию, будучи игроком.



„В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, своих коллег и, теперь я могу согласиться, от самой себя. Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда он был молодым игроком. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных нападения со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в голландском футболе. Только те, кому я могу доверять, до сих пор знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, изоляции и подставе. Я сообщила о своих изнасилованиях и сексуальных домогательствах в голландскую полицию. Для меня это уже похоже на начало конца, но я знаю, что впереди будет ещё больше душевной боли“, — написала 59-летняя Паув в Twitter.



Будучи игроком, Паув выступала за голландские команды „Бредородес“, „Вресвейк“, „Пюк Девентер“ и „Састюм“. В период с 1983 по 1998 год она провела 89 матчей в составе сборной Нидерландов.



В KNVB уже отреагировали на заявление Паув. В интервью Telegraph представитель организации заявил, что в союзе примут соответствующие меры.



„KNVB шокирована словами Паув, — говорится в заявлении. — Мы уже поговорили с Верой и убедились, что эта ситуация, к огромному сожалению, оказала на нее большое влияние. Мы приносим извинения за это. В ближайшее время мы обсудим меры, которые можем принять в этой ситуации“.



На данный момент 59-летняя голландка возглавляет сборную Ирландии. Паув работала со сборной России в 2011 году, а также работала техническим директором команды с 2010 по 2012 год.