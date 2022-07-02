Главный тренер сборной Ирландии и экс-тренер сборной России рассказала о трех изнасилованиях
Вера Паув из Нидерландов рассказала, что, будучи игроком, трижды подверглась сексуальному насилию со стороны сотрудников голландской федерации футбола.
Бывший главный тренер женской сборной России голландка Вера Паув трижды подвергалась сексуальному насилию, будучи игроком.
„В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, своих коллег и, теперь я могу согласиться, от самой себя. Даже самые близкие мне люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась от рук известного футбольного чиновника, когда он был молодым игроком. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных нападения со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в голландском футболе. Только те, кому я могу доверять, до сих пор знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, изоляции и подставе. Я сообщила о своих изнасилованиях и сексуальных домогательствах в голландскую полицию. Для меня это уже похоже на начало конца, но я знаю, что впереди будет ещё больше душевной боли“, — написала 59-летняя Паув в Twitter.
Будучи игроком, Паув выступала за голландские команды „Бредородес“, „Вресвейк“, „Пюк Девентер“ и „Састюм“. В период с 1983 по 1998 год она провела 89 матчей в составе сборной Нидерландов.
В KNVB уже отреагировали на заявление Паув. В интервью Telegraph представитель организации заявил, что в союзе примут соответствующие меры.
„KNVB шокирована словами Паув, — говорится в заявлении. — Мы уже поговорили с Верой и убедились, что эта ситуация, к огромному сожалению, оказала на нее большое влияние. Мы приносим извинения за это. В ближайшее время мы обсудим меры, которые можем принять в этой ситуации“.
На данный момент 59-летняя голландка возглавляет сборную Ирландии. Паув работала со сборной России в 2011 году, а также работала техническим директором команды с 2010 по 2012 год.
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