02.07.2022, 12:11
Внимание! Метеослужба вынесла предупреждение второго уровня
ФОТО: | Ekspress Meedia
Метеослужба вынесла для всей Эстонии предупреждение второго уровня.
Температура воздуха в субботу по всей стране поднимется выше 30°C. Максимальные показатели достигнут 32..33ºC.
После обеда на островах, а к вечеру и в западной части материка ожидаются грозовые ливни. Местами осадки сильные, возможны сильные порывы ветра. Ночью осадки распространятся на восток, вероятность гроз сохранится.
Второй уровень опасности означает наличие необычных погодных условий. Необходимо сохранять бдительность, следить за прогнозом погоды и следовать указаниям официальных органов.