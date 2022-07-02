За рубежом
02.07.2022, 11:41

ВИДЕО | Глава генштаба РФ Герасимов проверил войска, воюющие в Украине. Неделю назад инспекцию проводил Шойгу

 
ФОТО: vk.ru | Vene kaitseministeerium

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, задействованные в „спецоперации“ в Украине. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале, передает „Медуза“.

„Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях“, — говорится в сообщении.

Где именно был Герасимов, Минобороны не уточняет. Ведомство опубликовало кадры из поездки.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.


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