02.07.2022, 11:41
ВИДЕО | Глава генштаба РФ Герасимов проверил войска, воюющие в Украине. Неделю назад инспекцию проводил Шойгу
ФОТО: | Vene kaitseministeerium
Начальник российского генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, задействованные в „спецоперации“ в Украине. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале, передает „Медуза“.
„Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях“, — говорится в сообщении.
Где именно был Герасимов, Минобороны не уточняет. Ведомство опубликовало кадры из поездки.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.