Кто имеет доступ к истории ваших болезней и что ему за это будет

Медицинские данные человека относятся к его деликатным личным данным. Доступ к ним, как правило, ограничен для посторонних людей. На Портале пациентов каждый может посмотреть свою медицинскую карту. Для этого нужно иметь компьютер, ИД-карту с паролями и считыватель для нее. С их помощью можно зайти на свою страницу и посмотреть, например, когда и у какого врача вы были на приеме, какие обследования прошли, какие лекарства вам были выписаны и много другое, пишет МК Эстония.

Следы остаются

Тут же можно и узнать, кто кроме вас заходил в вашу медицинскую карту и чем интересовался. „Следы“ остаются от любого посещения врача, медсестры или любого специалиста, имеющего доступ в систему. Возможность отслеживать эти посещения у пациентов появилась в 2017 году.

И если воспользоваться этой возможностью, можно обнаружить, что вашими данными интере-совался, например, врач, к которому вы никогда не обращались, или же медик воспользовался своими полномочиями не с целью лечения пациента.

„Я пыталась устроиться на работу. Мой работодатель, медик, открыл мой „Дигилугу“. Прочитал, какие препараты я принимаю на постоянной основе из-за инвалидности, и в результате мне в работе отказал. Это грубое нарушение, я знаю. Я сегодня позвонила этому врачу. Он сказал, что о законе знает, но ему было интересно посмотреть, кого он принимает на работу“, – делится своим случаем Алла, которая собирается обращаться в суд из-за незаконных действий врача.

Также любопытный случай был несколько лет назад описан на портале Postimees. Дмитрий из Палдиски обнаружил на своей странице „Дигилугу“, что на протяжении нескольких лет он якобы посещал разных врачей и сдавал анализы, за что врачи выставляли счета Больничной кассе.