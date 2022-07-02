Экономика
02.07.2022, 12:00

Еurostat: в Эстонии самая высокая инфляция за 25 лет

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ФОТО: Shutterstock

Европейское статистическое агентство Eurostat предположило, что годовая инфляция в Эстонии за июнь составит 22%, а месячная - 20,1%. Это самый высокий показатель среди всех стран ЕС, сообщают Деловые ведомости.

Если предположение Eurostat подтвердится, это будет означать, что июньская инфляция в Эстонии окажется самой высокой за последние 25 лет.

Инфляция в Эстонии оказалась самой высокой среди всех стран Евросоюза. На втором месте идет Литва (20,5%), на третьем - Латвия (19%).

Средний показатель по еврозоне - 8,6%.

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