В Эстонии повышается кислотность морской воды

От Эстонии в мероприятии принял участие заместитель канцлера Министерства окружающей среды Антти Тооминг, который сказал: „Мы увеличиваем наши морские охраняемые территории, что позволит нам защитить конкретно виды и среду обитания. Точно так же мы улучшаем наши возможности по борьбе с загрязнением и морским мусором“.

По мере увеличения производства в сельском хозяйстве в морскую воду попадает больше удобрений, которые повышают кислотность воды. Лотман добавил, что если ситуация с морской водой в Дании и Германии постепенно улучшается, то в Эстонии ситуация обратная: „Мы стали хорошим экспортером зерна, что само по себе неплохо, но если это делается за счет окружающей среды, то, наверное, все же ненормально. Эстония, учитывая ее размеры, точно не может прокормить весь мир, это абсолютно ясно. Так что нельзя нажимать на педаль газа до упора, независимо от того, какой будет экологическая цена.