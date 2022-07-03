Можно ли поменять документы без очереди?
„Некоторое время назад по телевидению прошла информация, что в Эстонии и в частности в Таллинне появились платные пункты обмена паспортов и ID-карт. Информация прошла быстро и была довольно скупой. Не могли бы вы поднять этот вопрос в газете и указать адреса платных пунктов и стоимость услуг, если возможно. Я думаю, это будет интересно для десятков тысяч жителей, ведь очереди в бюро Департамента полиции и погранохраны просто колоссальные. В Таллинне вообще всего два пункта приема документов, в Мустамяэ и в Ласнамяэ“, - написал Владимир в редакцию МК-Эстония .
От редакции:
„Департамент полиции и погранохраны объявил тендер, чтобы найти поставщика, который мог бы выдавать удостоверяющие личность документы вне бюро обслуживания департамента, – говорит пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Кристьян Яни. – На данный момент такой возможности нет. Но в случае успешного тендера мы надеемся начать выдачу документов вне бюро обслуживания в конце 2022 или начале 2023 года“.
По словам координатора бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, выдача готовых документов не только в самих бюро обслуживания департамента будет более гибким и удобным решением для клиентов.
Услугу получения документа в пункте вне бюро обслуживания департамента будет оплачивать заказчик документа, стоимость этой услуги выяснится в ходе тендера. Стоимость услуги является одним из оценочных критериев, и более высокие баллы получит тот участник тендера, который предложит получателю документа более низкую цену.
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