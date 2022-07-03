Можно ли поменять документы без очереди?

„Некоторое время назад по телевидению прошла информация, что в Эстонии и в частности в Таллинне появились платные пункты обмена паспортов и ID-карт. Информация прошла быстро и была довольно скупой. Не могли бы вы поднять этот вопрос в газете и указать адреса платных пунктов и стоимость услуг, если возможно. Я думаю, это будет интересно для десятков тысяч жителей, ведь очереди в бюро Департамента полиции и погранохраны просто колоссальные. В Таллинне вообще всего два пункта приема документов, в Мустамяэ и в Ласнамяэ“, - написал Владимир в редакцию МК-Эстония .