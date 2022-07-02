Новости Эстонии
02.07.2022, 09:15

Где теплее всего? Где водоросли? Какой вывешен флаг? Следите за погодой на пляжах Эстонии!

 
Suvi Pärnu rannas.
Suvi Pärnu rannas.
ФОТО: Ago Tammik | Ekspress Meedia

Сегодня синоптики обещают жаркую погоду, поэтому самое время отправиться на пляж. На портале погоды Delfi имеется специальный раздел Погода на пляжах, где в течение всего лета в режиме реального времени можно наблюдать за температурой воды и воздуха на крупнейших пляжах страны. Также здесь можно посмотреть, какой флаг поднят на пляже и безопасно ли на нем купаться.

Информация с 19 администрируемых береговой охраной G4S пляжей касается температуры воздуха и воды, уровня UV-излучения, количества народа на пляже, вывешенного флата. В случае, если на пляже развевается желтый или красный флаг, то можно узнать конкретную причину.

Представлены все самые популярные пляжи: Пирита, Штрооми, Какумяэ, Парну, а также крупные внутренние водоемы, такие как Пюхаярв, Харку, озеро Вильянди.

Наблюдайте за погодой на пляжах на портале погоды Delfi!

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