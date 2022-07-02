Где теплее всего? Где водоросли? Какой вывешен флаг? Следите за погодой на пляжах Эстонии!

Сегодня синоптики обещают жаркую погоду, поэтому самое время отправиться на пляж. На портале погоды Delfi имеется специальный раздел Погода на пляжах, где в течение всего лета в режиме реального времени можно наблюдать за температурой воды и воздуха на крупнейших пляжах страны. Также здесь можно посмотреть, какой флаг поднят на пляже и безопасно ли на нем купаться.