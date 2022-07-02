ЧП и криминал
02.07.2022, 08:33

Под автомобиль скорой помощи выпрыгнула косуля: один человек пострадал

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

Вчера поздно вечером в аварию попал автомобиль скорой помощи.

В пятницу, 1 июля, в 23:38 произошла авария в деревне Каривярава в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа, где под оперативный автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter под управлением 58-летнего мужчины неожиданно выпрыгнула косуля. Из-за резкого торможения находившаяся в машине 41-летняя медик, которая в этот момент занималась пациентом, упала.

Медика на другой скорой доставили в Ракверескую больницу.



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