Мужская сборная Эстонии проиграла Португалии в стартовом матче Евролиги по пляжному футболу

Несмотря на то, что соперником был двухкратный чемпион мира, матч начался для сборной Эстонии удачно. В конце первой трети счет был 0:1, Эстония повела в счете против одного из лидеров пляжного футбола и хозяев поля, гол забил игрок Рауно Ныммико.

К сожалению, во втором и третьем периодах португальцы все же взяли свое. Лео Мартинш забил три гола, Андре Лоуренсу и Мигель Пинтадо забили по два, а Бе Мартинш также забил один гол. Португалия выиграла второй период со счетом 3:1 и забила еще пять мячей в последнем периоде.

Португалия является действующим чемпионом Евролиги, а также является рекордсменом по количеству побед в Евролиге (8 раз). Эстония продолжит выступление на турнире в субботу, против сборной Польши в 17:00. Швейцария и Франция также находятся в одной подгруппе с Эстонией. Швейцария набрала три очка, обыграв Францию со счетом 8:2.

