Украина выиграла битву за борщ. ЮНЕСКО внесла это блюдо в список ее национальных достояний

„Культура приготовления борща издавна практикуется и отмечается во всех регионах Украины, при этом общины, семьи и рестораны разрабатывают свои собственные версии этого традиционного и популярного блюда на основе свеклы. В каждом регионе, где его готовят, борщ отражает местные особенности и продукты.. Варианты борща могут включать грибы, рыбу или сладкий перец. Будь то часть свадебного застолья, предмет кулинарных конкурсов или движущая сила туризма, борщ считается частью ткани украинского общества, культурного наследия, самобытности и традиции“, - сообщает официальный сайт ЮНЕСКО.

Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, направлен на мобилизацию внимания с целью сохранения нематериального культурного наследия, жизнеспособность которого находится под угрозой, несмотря на все усилия общины или государства-участника. Включение элемента помогает заинтересованным сторонам наладить международное сотрудничество и помощь в разработке и реализации специального плана действий по охране.

В своем решении Межправительственный комитет отметил, что „вооруженный конфликт поставил под угрозу жизнеспособность этого элемента. Перемещение людей и носителей угрожает элементу, поскольку люди не могут не только готовить или выращивать местные овощи для борща, но и собираться вместе, чтобы практиковать эту традицию, что подрывает социальное и культурное благополучие общин“.

„Занесение элемента нематериального культурного наследия в список в рамках Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия не означает исключительности или права собственности на соответствующее наследие“, - отмечает организация.