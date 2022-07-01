Главные тренеры „Левадии“ ушли в отставку

„Я думаю, что период в нашей роли как главных тренеров был немного похож на сказку. По итогам 2020 года мы отставали от лидера чемпионата Эстонии на 23 очка, а в следующем году завоевали титул. Я думаю, что ничего подобного раньше в Эстонии не происходило, и я искренне верю, что мы вывели клуб на новый уровень. Мы видим, что работа с молодежью продвигается, приходит много перспективных молодых игроков, я верю и надеюсь, что этот подъем будет продолжаться по всей клубной пирамиде“, — добавил Васильев, который в будущем будет помогать „Левадии“ с футбольной школой и молодежной командой.



Марко Савич сказал после сегодняшней победы над таллиннским „Калевом“ со счетом 3:1, что решение об уходе было принято в интересах клуба: „Я считаю, что сейчас лучшее время для смены тренера, и мы приняли это решение, потому что считаем, что всем надо двигаться дальше. Я не был готов уйти в отставку, но сделал все, чтобы, если мы с Вовой уйдем с постов главных тренеров, у нас была хорошая замена. Я считаю, что Иван Стойкович готов к этому шагу, и мы работали таким образом, чтобы вскоре еще 4-5 тренеров из клуба могли быть готовы к аналогичной ответственности“.



37-летний серб в конце добавил: „Это были даже не самые важные трофеи для меня во время моего пребывания здесь. Это очень важно, но не самое главное. Рад видеть, что клуб сделал шаг вперед, и я этому очень рад. Я вижу, что есть все предпосылки для продолжения этого развития“.



„Левадия“ благодарит Савича и Васильева за их работу и желает им успехов в будущем!