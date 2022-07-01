Главные тренеры „Левадии“ ушли в отставку
Главные тренеры футбольного клуба „Левадии“ Марко Савич и Владимир Васильев сообщили сегодня команде после игры чемпионата Эстонии против „Калева“, что они покидают свои должности.
Савич и Васильев ушли с постов по собственному желанию. До конца сезона наставником команды будет серб Иван Стойкович, который до этого тренировал дубль „Левадии“.
Савич и Васильев были тренерами главной команды „Левадии“ в тандеме с августа 2020 года. За это время удалось выиграть Кубок Эстонии, чемпионат Эстонии и Суперкубок Эстонии.
До конца года исполняющим обязанности главного тренера „Левадии“ будет 32-летний серб Иван Стойкович, пришедший в клуб в начале 2022 года в качестве тренера дубля. Никита Андреев теперь возьмет на себя роль главного тренера дубля „Левадии“, которая выступает в первой лиге.
Стойкович, который недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера „Левадии“, ранее тренировал молодежную команду (до 19 лет) сербского клуба „Рудар Костолац“. Кроме того, Стойкович работал видеоаналитиком в клубе „Ан-Наср“ в Саудовской Аравии и „Ха́йдук 2“ в Хорватии. До приезда в Эстонию он работал главным тренером и помощником тренера сербской молодежной команды „Бачка“, а также в главной команде „Бачка“.
Спортивный директор „Левадии“ Тармо Кинк: „Игра в предварительном раунде Лиги чемпионов с „Викингуром“ (поражение 1:6) была тяжелой для команды, а также для тренеров. Было много бессонных ночей и нужно было для себя понять, где предел. Вот почему они приняли такое решение. Они почувствовали, что, возможно, у них нет той энергии, которую нужно отдавать каждый день в современном футболе. Я пытался их переубедить, но надо принять это, если у них уже нет сил“.
„То, как Марко и Вова вникают в детали и то, что они дали клубу за все это время, это просто невероятно. Об этом свидетельствуют и трофеи, мы завоевали все кубки которые только можно выиграть в Эстонии. Кроме того, они внесли большой вклад в нашу работу с молодежью, поэтому то, что мы однажды нашли этих ребят стало для нас настоящим джекпотом“, — добавил Кинк.
Владимир Васильев так охарактеризовал свое решение об уходе: „Решение было непростым. Может быть, 100-процентное решение было принято после последней игры с „Курессааре“, но оно уже витало в воздухе после крупного поражения в предварительном раунде Лиги чемпионов. Мы видели, что в текущей ситуации команде нужно что-то новое, и информацию, которой мы делимся, игроки не могли принять до конца. К сожалению, в последних играх нам не хватило энергии. Все очень старались, но результата не было. И это был тревожный сигнал о том, что нужно что-то менять“.
„Я думаю, что период в нашей роли как главных тренеров был немного похож на сказку. По итогам 2020 года мы отставали от лидера чемпионата Эстонии на 23 очка, а в следующем году завоевали титул. Я думаю, что ничего подобного раньше в Эстонии не происходило, и я искренне верю, что мы вывели клуб на новый уровень. Мы видим, что работа с молодежью продвигается, приходит много перспективных молодых игроков, я верю и надеюсь, что этот подъем будет продолжаться по всей клубной пирамиде“, — добавил Васильев, который в будущем будет помогать „Левадии“ с футбольной школой и молодежной командой.
Марко Савич сказал после сегодняшней победы над таллиннским „Калевом“ со счетом 3:1, что решение об уходе было принято в интересах клуба: „Я считаю, что сейчас лучшее время для смены тренера, и мы приняли это решение, потому что считаем, что всем надо двигаться дальше. Я не был готов уйти в отставку, но сделал все, чтобы, если мы с Вовой уйдем с постов главных тренеров, у нас была хорошая замена. Я считаю, что Иван Стойкович готов к этому шагу, и мы работали таким образом, чтобы вскоре еще 4-5 тренеров из клуба могли быть готовы к аналогичной ответственности“.
37-летний серб в конце добавил: „Это были даже не самые важные трофеи для меня во время моего пребывания здесь. Это очень важно, но не самое главное. Рад видеть, что клуб сделал шаг вперед, и я этому очень рад. Я вижу, что есть все предпосылки для продолжения этого развития“.
„Левадия“ благодарит Савича и Васильева за их работу и желает им успехов в будущем!