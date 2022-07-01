Коалиционные переговоры: появилась некоторая конкретика по срокам перехода образовательных учреждений на эстонский язык(3)
Основной темой очередного тура коалиционных переговоров в пятницу был перевод всех дошкольных и образовательных учреждений на эстонский язык обучения, но участники переговоров пока не склонны раскрывать детали готовящихся соглашений, передает rus.err.
„Уже в этом году мы примем закон, в котором будут зафиксированы три этапа перехода. Сразу же начнется деятельность для подготовки перехода, затем на эстонский язык будет переведено дошкольное образование, и, наконец, общеобразовательная школа. Конкретные даты мы должны еще согласовать“, - сказала зампредседателя Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.
Некоторые даты все-таки назвал представитель социал-демократической партии.
„Мы договорились о том, что с 2024 года переходят детские сады на эстонский язык обучения, мы договорились, что на первом этапе перехода переходят 1 и 4 классы, но мы не договорились, когда вот этот первый этап для 1 и 4 класса - или это так же 2024-й год , или же это 2026-й год“, - сообщил генеральный секретарь SDE Эдуард Одинец.
„Сегодняшняя встреча была, по-моему, очень хорошей, и мы приблизились к появлению коалиционного соглашения“, - заявила Пентус-Розиманнус.