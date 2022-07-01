Коалиционные переговоры: появилась некоторая конкретика по срокам перехода образовательных учреждений на эстонский язык

„Уже в этом году мы примем закон, в котором будут зафиксированы три этапа перехода. Сразу же начнется деятельность для подготовки перехода, затем на эстонский язык будет переведено дошкольное образование, и, наконец, общеобразовательная школа. Конкретные даты мы должны еще согласовать“, - сказала зампредседателя Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.

„Мы договорились о том, что с 2024 года переходят детские сады на эстонский язык обучения, мы договорились, что на первом этапе перехода переходят 1 и 4 классы, но мы не договорились, когда вот этот первый этап для 1 и 4 класса - или это так же 2024-й год , или же это 2026-й год“, - сообщил генеральный секретарь SDE Эдуард Одинец.