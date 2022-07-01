„Турция может и передумать“. Эрдоган призвал Финляндию и Швецию не затягивать исполнение обещаний

Если Финляндия и Швеция не выполнят данных Турции обещаний ради вступления в НАТО или будут затягивать исполнение взятых обязательств, Анкара вернется к первоначальной позиции по вопросу их членства в альянсе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.



По словам Эрдогана, Швецию и Финляндию пока только пригласили в НАТО, это не гарантирует их вступления в альянс.



„Пусть никто не сомневается, если мы увидим попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие, мы вернемся к нашей первоначальной позиции“, — сказал турецкий президент.

