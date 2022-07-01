За рубежом
01.07.2022, 21:38

„Турция может и передумать“. Эрдоган призвал Финляндию и Швецию не затягивать исполнение обещаний

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Президент Турции Эрдоган.
Президент Турции Эрдоган.
ФОТО: YVES HERMAN | REUTERS

Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они будут затягивать исполнение взятых обязательств, заявил Эрдоган. Страны обещали выслать членов Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической, передает РБК.

Если Финляндия и Швеция не выполнят данных Турции обещаний ради вступления в НАТО или будут затягивать исполнение взятых обязательств, Анкара вернется к первоначальной позиции по вопросу их членства в альянсе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

По словам Эрдогана, Швецию и Финляндию пока только пригласили в НАТО, это не гарантирует их вступления в альянс.

„Пусть никто не сомневается, если мы увидим попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие, мы вернемся к нашей первоначальной позиции“, — сказал турецкий президент.

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