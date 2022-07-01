Таллинн предлагает горожанам оценить планируемые природоохранные зоны Астангу-Мяэкюла и Какумяэ

Старейшина Хааберсти Олег Сильянов отметил, что район Астангу-Мяэкюла наиболее уникален для города с точки зрения наличия ценных природных сообществ, мест обитания и произрастания охраняемых и редких видов. „Здесь встречаются богатые видами болотные леса, прибрежные леса, альварные луга, которые являются местом обитания земноводных, пресмыкающихся, шмелей и бабочек, птиц, летучих мышей и других млекопитающих и растений. Особенное богатство видов придает району важность в природоведческом аспекте. Элементы некогда присутствовавших здесь сельского и военно-исторического ландшафтов являются важными объектами культурного наследия“, - сказал Сильянов. „На территории планируемой природоохранной зоны расположены разнообразные лесные сообщества, населенные млекопитающими, птицами и другими видами животных, также там произрастают многие виды растений. Встречаются места обитания видов, относящихся ко II и III категориям защиты видов, таких как дёрен шведский, плаун булавовидный, большой ястреб и желна. Вдоль побережья обнажается крутой уступ песчаника кембрийского периода. Особую ценность с точки зрения образования на тему природы району придают богатство видов, разнообразный ландшафт, элементы, относящиеся к военной истории, имеющие ценность культурного наследия, также это место является подходящим для зимовки находящихся под охраной летучих мышей“, - пояснил Сильянов.

„Поскольку формирование природоохранных зон касается также владельцев граничащих земельных участков, обсудим с ними ситуацию и будем искать возможные компромиссы. Создание заповедных зон накладывает на город обязательство принять программы организации охраны этих зон, в которых должны быть перечислены активные меры по сохранению богатства видов и повышению ценности зон. Мы непременно привлечем к составлению программ местную общину“, - добавил Свет.

„Как в Какумяэ, так и в Астангу-Мяэкюла встечается множество ценных видов растений и животных, особый интерес представляет одно из крупнейших в Эстонии мест обитания летучих мышей в Астангу. Формирование природоохранных зон будет способствовать сохранению уникальной и богатой видами городской природы, тем более что обе территории уникальны для Таллинна. Сохранение богатства видов – одна из целей развития города в области экологии, радостно сделать очередной шаг в этом направлении именно сейчас, накануне года, в который Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Таллиннская горуправа на заседании 15 июня инициировала создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла на местном уровне, а также процесс взятия под охрану леса Какумяэ. Обе зоны являются уникальными для Таллинна ввиду наличия ценных природных сообществ, мест обитания и произрастания охраняемых и редких видов.

В 2021 году в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства было представлено предложение создать в природной зоне Какумяэ заповедник. В декабре того же года были получены результаты экспертизы, проведенной по заказу департамента для определения обоснованности образования заповедника. Экспертизу провели эксперты OÜ Elusloodus, которые пришли к выводу, что основания, указанные в законе об охране природы, имеются и предложение о формировании природоохранной зоны обоснованы.

Предложение о создании государственной природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла поступило от государственного Департамента окружающей среды в 2010 году. Восемь лет спустя Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды решили отказаться от планов по созданию природоохранной зоны и сформировать небольшую зону постоянного местообитания для защиты видов I и II категории. Решение было реализовано в июне 2021 года, но под охрану попали только места зимовки летучих мышей, относящихся ко II категории охраны видов, а также три вида растений категорий I и II. В марте 2021 года в Таллиннскую городскую управу поступило предложение о взятии территории Астангу-Мяэкюла под охрану на уровне местного самоуправления, подкрепленное 45 подписями. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства с мая по октябрь 2021 года проводилась экспертная оценка обоснованности предложения.

С документами, касающимися формирования обеих природоохранных зон, можно ознакомиться с 1 июля по 15 августа 2022 года в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства (Мюнди, 2) и в районной управе Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/1), а также на вэб-странице города (на эстонском): Астангу-Мяэкюла ; Какумяэ .

В период проведения публичной экспозиции до 15 августа в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства можно в письменном виде представить предложения и возражения, на которые департамент ответит в течение двух недель после завершения экспозиции.

После поступления предложений и возражений, а также после обновления проекта принятия постановления департамент проведет публичную дискуссию на тему обеих природоохранных зон. Дискуссия относительно природоохранной зоны Астану-Мяэкюла состоится во вторник, 6 сентября, в 17:30 в Центре профреабилитации Астангу. Дискуссия на тему взятия под охрану леса Какумяэ состоится в четверг, 8 сентября, в 17:30 в детском саду Веэризе.