Вскоре прогулки по Пирита станут более комфортными

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, установки освещения пешеходной дорожки ждут с нетерпением. „Многие окрестные жители пользуются этой дорожкой для занятий оздоровительным спортом и прогулок с собаками также в темное время суток. Цель освещения заключается в том, чтобы сделать пользование трассой более комфортным и безопасным. Работы выполнит выигравшая тендер Kagu Elekter“, — сказал Лийнат.

Руководитель проекта Герт Ваба, представляющий Kagu Elekter OÜ, уточнил, что в июле будут выполнены в основном подготовительные работы, такие как разметка трассы, установка информационных щитов и т. д., а основные работы запланированы на август и сентябрь. Он подтвердил, что во время работ деревья и ветви вырубаться не будут. Освещение дорожки будет светодиодным. Всего предстоит установить освещение на дистанции порядка четырех километров.