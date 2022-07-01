Сине-зеленые водоросли замечены и на побережье Чудского озера
В Департаменте здоровья подтвердили обнаружение сине-зеленых водорослей на побережье Чудского озера, выявив в том числе потенциально токсичные виды. Анализ проб из озера Вереви еще продолжается, пишет ERR.
Риску отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, особенно подвержены отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.
Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.
Признаком присутствия в воде таких водорослей является желто-зеленый цвет воды или скопившаяся вдоль берега плотная зеленая масса с затхлым запахом.
Вчера сообщалось, что сине-зеленые водоросли замечены также в Таллинне на пляже Пирита.