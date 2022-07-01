Сине-зеленые водоросли замечены и на побережье Чудского озера

Риску отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, особенно подвержены отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.



Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.