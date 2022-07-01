ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (128-й день) | Российские войска продолжают штурм Лисичанска
Идет 128-й день войны. Вот что произошло за день.
Утром стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по курортному селу Сергеевка в Одесской области на берегу Черного моря. Частично разрушен девятиэтажный жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 20 мирных жителей (16 человек – в жилом доме и четверо на базе отдыха), в том числе 11-летний мальчик. Есть раненые.
В ЛНР заявили об установлении контроля над окраинами Лисичанска. „Населённые пункты Приволье и Шипиловка на Луганщине в пятницу перешли под контроль союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил РФ, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Британская разведка: армия РФ покинула Змеиный из-за обстрелов, это не „шаг доброй воли“
Мэрия Мариуполя: в городе есть новая братская могила
В Мариуполе под завалами на Левобережье (улица Киевская, 53) нашли новую братскую могилу, утверждает советник городского головы Петр Андрющенко.
„Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах“, - написал он в своем телеграм-канале.
В районе Крымского моста видны клубы дыма. Назначенный Москвой глава Крыма говорит об „учениях“ и „ДТП“
Средства массовой информации аннексированного Россией Крыма опубликовали фотографии, на которых видны клубы дыма в районе Крымского моста, соединяющего полуостров с территорией РФ.
Украина формально подписала декларацию о намерении вступить в Европейский союз. В украинском парламенте по этому поводу по видеосвязи выступила глава Еврокомиссии Усрсула фон дер Ляйен, а также президент Владимир Зеленский. В зале заседаний Верховной Рады рядом с государственным флагом Украины был установлен флаг ЕС.
С 1 июля Украина отменила безвизовый въезд для граждан России. Для получения визы россиянам понадобится приглашение и загранпаспорт. При этом, как выяснили корреспонденты Би-би-си, получить украинскую визу на российской территории пока невозможно.
Комиссия ЮНЕСКО по охране нематериального культурного достояния внесла в соответствующий список позицию под названием „Культура приготовления украинского борща“. Принадлежность борща долгое время была предметом спора между Украиной и Россией, министерство иностранных дел которой на своем сайте называла это блюдо „традиционно русским“.
Bloomberg: в седьмой пакет санкций ЕС включат корректировку правил транзита российских товаров через Литву в Калининград
По данным агентства, некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград через свои территории.
ЕС сегодня утвердит первый транш экономической помощи Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз сегодня обсудит и, вероятно, утвердит - выделение первого миллиарда евро Украине. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае.
Французская компания Thales, которая обеспечивает безопасность платежных систем и защиту транзакций, прекращает работу на российском рынке