Десять неожиданных ситуаций, в которых страхование жилья покроет ваши непредвиденные расходы

Для семей с детьми страхование на случай непредвиденных обстоятельств особенно важно, поскольку забота о детях не может быть отсрочена, какими бы большими или маленькими ни были несчастные случаи.

Две трети случаев страхования жилья приходится на квартиры, одна треть – на частные дома. В то время как наиболее типичным несчастным случаем в квартирах являются утечки воды – в 2021 году Swedbank P&C Insurance выплатил более 4,5 млн евро компенсации за причиненный ими ущерб, самым большим риском в частных домах являются пожары. В прошлом году в качестве компенсации по случаю пожаров было выплачено более 1,7 млн евро.

Вот 10 ситуаций, когда страхование жилья Swedbank компенсирует вам больший ущерб, чем сумма вашей собственной ответственности:

1. Домашние несчастные случаи с имуществом. Вы снимали тяжелую миску с верхней полки кухонного шкафа, и она упала на варочную панель? Дети, играющие в саду, бросили мяч в окно гостиной, в результате чего телевизор упал на пол и разбился? В этих случаях страхование жилья покроет ваши убытки.

2. Замена замков при потере ключей. Вы возвращаетесь домой с пляжа или из магазина и обнаруживаете, что у вас в кармане нет ключей. В 2021 году было 303 случая, когда человеку требовалась помощь с открыванием замка. Если раньше владельцам полисов страхования жилья приходилось самим искать слесаря, расходы на услуги которого возмещала страховая компания, то теперь Swedbank P&C Insurance предлагает круглосуточную помощь по дому, включая помощь с замками, сантехническую помощь, услуги по сушке и уборке, а также строительные услуги.