Десять неожиданных ситуаций, в которых страхование жилья покроет ваши непредвиденные расходы
Мы давно являемся лидером на рынке страхования жилья, и нам доверяют страхование своего жилища более 170 000 человек. Приятно видеть, что осведомленность растет год от года и что люди все больше задумываются о том, какая защита действительно нужна их семье, когда они оформляют полис.
Для семей с детьми страхование на случай непредвиденных обстоятельств особенно важно, поскольку забота о детях не может быть отсрочена, какими бы большими или маленькими ни были несчастные случаи.
Две трети случаев страхования жилья приходится на квартиры, одна треть – на частные дома. В то время как наиболее типичным несчастным случаем в квартирах являются утечки воды – в 2021 году Swedbank P&C Insurance выплатил более 4,5 млн евро компенсации за причиненный ими ущерб, самым большим риском в частных домах являются пожары. В прошлом году в качестве компенсации по случаю пожаров было выплачено более 1,7 млн евро.
Вот 10 ситуаций, когда страхование жилья Swedbank компенсирует вам больший ущерб, чем сумма вашей собственной ответственности:
1. Домашние несчастные случаи с имуществом. Вы снимали тяжелую миску с верхней полки кухонного шкафа, и она упала на варочную панель? Дети, играющие в саду, бросили мяч в окно гостиной, в результате чего телевизор упал на пол и разбился? В этих случаях страхование жилья покроет ваши убытки.
2. Замена замков при потере ключей. Вы возвращаетесь домой с пляжа или из магазина и обнаруживаете, что у вас в кармане нет ключей. В 2021 году было 303 случая, когда человеку требовалась помощь с открыванием замка. Если раньше владельцам полисов страхования жилья приходилось самим искать слесаря, расходы на услуги которого возмещала страховая компания, то теперь Swedbank P&C Insurance предлагает круглосуточную помощь по дому, включая помощь с замками, сантехническую помощь, услуги по сушке и уборке, а также строительные услуги.
3. Расходы на аренду временного жилья. Если в вашем жилье произойдет несчастный случай, который сделает невозможным проживание в нем, страхование жилья возместит всей семье стоимость проживания в равноценном съемном жилье на срок до 12 месяцев. В прошлом году самая крупная компенсация по страхованию жилья была вызвана грозой, которая выбила электрический предохранитель и вызвала пожар. Дом был уничтожен. Дом все еще восстанавливается, и страховая компания возместила семье стоимость аренды временного жилья.
4. Личные вещи, выносимые за пределы дома (в пределах Эстонии). Вы едете в магазин на велосипеде или оставляете рядом коляску, чтобы купить мороженое, как следует фиксируете их замком, но вещь все равно крадут? Компенсация будет выплачена.
5. Повреждение оборудования из-за перепадов напряжения. Летние грозы могут вызвать скачок напряжения в вашем доме, который некоторые приборы или оборудование могут не выдержать. Не волнуйтесь, страхование может помочь.
6. Ущерб, причиненный домашним любимцем. Если собака выбралась из сада или комнаты и покусала кого-то, или сгрызла дорогую сумочку подруги, случайно упавшую со стула на вечеринке в саду, страховка может помочь. Мы также оплатим ущерб, нанесенный вашему имуществу, если домашнее животное вызвало непредвиденный несчастный случай в вашем доме, совершив что-то несвойственное ему, например, если кошка запрыгнула на стол и опрокинула вазу с цветами, в результате чего вода повредила предметы на столе, или если в результате действий животного начался пожар.
7. Случайное повреждение имущества и травмы, которые вы причинили другим лицам. Случайный наезд на кого-либо во время вечернего катания на роликовых коньках и причинение вреда человеку или его имуществу также может быть покрыто страхованием жилья.
8. Солнечные панели. Вы установили на своей крыше дорогостоящие солнечные батареи и беспокоитесь, что, например, штормовой ветер может их повредить? Не волнуйтесь! Это также имущество, на которое распространяется страхование вашего дома.
9. Повреждение теплицы. Помимо многих других бед, летние ветры могут негативно влиять на теплицу, где набирают силу растения томатов и огурцов. Для теплиц площадью до 25 квадратных метров страховка покрывает ущерб, причиненный в результате несчастного случая. Например, в прошлом году самая дорогостоящая компенсация по стихийному бедствию была на сумму 53 000 евро, когда ураган повредил крышу дома, антенну, воздушный тепловой насос и теплицу.
10. Горшечные и декоративные растения, а также плодовые деревья в саду покрываются страхованием жилья Swedbank на случай пожара или кражи.
Условия страхования в разных компаниях могут отличаться, поэтому стоит проверить, покрывает ли ваш страховой полис вышеперечисленные убытки. Кроме того, стоит убедиться, что выбранные вами суммы достаточны.
Так какое страхование жилья выбрать?
Если вы хотите быть защищены от большинства неожиданных событий, независимо от того живете ли вы в квартире или частном доме, стоит заключить все три вида страхового покрытия – строения, домашнего имущества и любого ущерба, который вы можете случайно причинить другим.
1. Страхование строения
В случае полностью уничтоженного строения вы получите новый дом, точно такой же, как тот, что был у вас раньше. Например:
- внутренняя отделка стен и пола,
- встроенная мебель (шкаф, кухня).
2. Страхование домашнего имущества
Содержимое вашего дома, мебель и личные вещи защищены. Например:
- кухонная техника,
- мебель и инструменты,
- одежда и шторы.
3. Страхование ответственности
Вы защищены от непредвиденных расходов, если вы причините ущерб другим людям. Например:
- затопили соседей,
- дерево с вашего двора упало на сарай соседа.
Почему при страховании дома следует заключать договор страхования ответственности в дополнение к страхованию имущества?
Потому что в этом случае страховка также покроет ущерб, который, например, вы или ваш ребенок нанесете другому лицу, если кто-то пострадает в результате непредвиденного несчастного случая. Например, ваш ребенок отправляется летом в лагерь и там что-то сломается, если ваш полис страхования жилья включает страхование ответственности, а также страхование имущества, будет выплачена компенсация.
Внимание! Это финансовая услуга. Страхование жилья осуществляет Swedbank P&C Insurance AS. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.swedbank.ee и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.