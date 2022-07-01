Путин: санкции подталкивают Россию и Беларусь ускорить объединение

Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.

Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал в видеообращении к участникам форума, что страны бывшего СССР „должны быть искренне заинтересованы в сближении“ с Союзным государством России и Беларуси, „если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость“.

В сентябре 2021 года Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. После переговоров Путин сказал, что программы среди прочего касаются общей макроэкономической политики, информационной безопасности, таможенной и налоговой сферы, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики.

Более тесную интеграцию России и Беларуси обсуждают с 1990-х годов. Так, обсуждалось создание общего парламента, конституции, единой валюты, но такое соглашение так и не приняли. В 2019 году по инициативе России переговоры возобновились.