ВИДЕО | В центре Таллинна 18-летний молодой человек за рулем автомобиля пытался скрыться от полиции. На то у него были веские причины

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского участка Пыхьяской префектуры Ээрик Гендриксон сообщил RusDelfi, что приблизительно в 11 часов утра полицейский патруль заметил на улице Техника автомобиль Volkswagen, который повернул под запрещающий знак на улицу с односторонним движением и продолжил движение во встречном направлении. Полицейские поехали следом и подали водителю сигнал к остановке. Водитель их проигнорировал. Далее началось преследование. Во время погони водитель Фольксвагена задел другой автомобиль, но продолжил движение.

Нарушитель был остановлен и задержан на улице Манеэжи в центре города. Выяснилось, что за рулем автомобиля был 18-летний молодой человек. Он управлял автомобилем не только без водительских прав, но и в состоянии алкогольного опьянения. Далее он был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Автомобиль был транспортирован на автостоянку полицейского участка Рахумяэ.

Полиция уточняет, что погоня происходила в городе днем, когда на улицах больше всего транспорта и людей. „Такое поведение было особенно безответственным со стороны молодого человека по многим причинам. Во-первых, он сел за руль автомобиля без необходимых знаний и навыков, то есть без водительского удостоверения. Во-вторых, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не подчинялся приказам сотрудников полиции. Он двигался во встречном направлении по улицам на высокой скорости. В такой ситуации любая секунда может привести к фатальной ошибке. Он легко мог травмировать или убить случайных прохожих“, — рассказал Ээрик. К счастью, сегодня никто не пострадал.