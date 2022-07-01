Кристина Каллас: нам нужно правительство, но его не будет и на этой неделе

Быстрый сбор нового правительства превращается в летнюю театральную постановку, где партии разыгрывают диалоги и дебаты на сцене, но ни у Исамаа, ни у партии Реформ, похоже, нет желания формировать правительство. Не будет соглашения и на этой неделе, и поэтому Эстония уже месяц без плана правительства, в энергетическом кризисе без министра энергетики и в кризисе безопасности без министра иностранных дел. С сегодняшнего дня также без министра образования, чья область нуждается в самых больших инвестициях.

Премьер-министр абсолютно права, у нас одновременно несколько больших кризисов, осень будет трудной, и решения о том, как справиться с кризисом экономики и населения Эстонии, нужны уже сегодня. Правление страной означает действовать, и они не могут быть выполнены, если нет правительства. Обсуждать, в какой степени дети 7-х классов должны через три года учиться на эстонском языке сегодня значит заниматься ничем, это имитация действия. Сегодня мы должны договориться о принятии нового закона о дошкольном образовании, значительном повышении заработной платы учителей и финансировании высшего образования в бюджете следующего года, а также увеличение заказа на обучение учителей эстонского языка. Уже сегодня нужны решения о поддержке людей, нуждающихся в помощи осенью, но переговорщики коалиции даже не начали дискуссии на эту тему. Необходимо сосредоточиться на том, как помочь адресно тем, кому осенью будет трудно справиться, чтобы снова не пойти по пути простой раздачи денег или бюрократически неуклюжей обработки запросов. Подготовительную работу нужно провести сейчас, летом, чтобы люди были уверены, при каких условиях государство придет им на помощь осенью. Чего нельзя делать, так это любезно распределять деньги от повышенных налоговых поступлений в бюджет сегодня, потому что грядущий экономический кризис будет значительно дольше предстоящей осени-зимы, и нам понадобятся резервы в следующие трудные годы.