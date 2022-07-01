Правда ли, что патриарх Кирилл – это инсценировавший свою смерть авторитет Япончик?

Вот что можно узнать из видеоролика на YouTube, который на момент публикации посмотрели более 400 000 человек: „Вячеслав Кириллович Иваньков, Япончик, вор в законе, умер в 2009 году. В том же 2009 году поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. <…> На фото видно поразительное сходство. Для сравнения — интервью якобы будущего патриарха Кирилла в 1989 году. Ну и кто похож на нынешнего Кирилла больше, этот человек или Иваньков? Вероятно, в течение полугода между смертью Иванькова и избранием Кирилла и произошла подмена. Настоящий Кирилл, вероятнее всего, был ликвидирован за ненадобностью. Замаскироваться после псевдоубийства вору Япончику мог помочь его друг Иосиф Кобзон, который всегда был приближён к правительству и мог решить любые вопросы“.



Далее адепты теории приводят несколько доводов, которые, по их мнению, служат её косвенным подтверждением. А именно:

1) Япончика хоронили в закрытом гробу, и мёртвым его никто не видел;

2) Япончик был примерно одного роста с Владимиром Путиным, а рост настоящего Кирилла составлял 178 см. Однако на фото между президентом и патриархом почти не видно разницы в росте;

3) священнослужитель стал известен общественности только после кончины Иванькова;

4) отца Иванькова звали Кириллом, поэтому он мог выбрать себе такое церковное имя не случайно;

5) на момент убийства Иванькова настоящий Кирилл отправился в Беларусь. Это стало удобным обстоятельством для проворачивания операции.



Также эта теория активно распространяется в соцсетях (Facebook, ещё один вариант с 75 000 репостов был недавно удалён, „ВКонтакте“). Особенную популярность она обрела в TikTok — там можно встретить ролики, например, с 2,2 млн, 2,1 млн, 2 млн и 650 000 просмотров. Встречается конспирологический сюжет и на различных развлекательных сайтах.