Правда ли, что патриарх Кирилл – это инсценировавший свою смерть авторитет Япончик?
В последние годы по Сети распространилась экзотическая теория, согласно которой печально известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков не умер в результате покушения, а скрылся под личностью патриарха Московского и всея Руси. Несмотря на всю фантастичность такого сюжета, мы решили разобраться, поддаётся ли эта конспирологическая теория проверке методами классического фактчекинга.
Вот что можно узнать из видеоролика на YouTube, который на момент публикации посмотрели более 400 000 человек: „Вячеслав Кириллович Иваньков, Япончик, вор в законе, умер в 2009 году. В том же 2009 году поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. <…> На фото видно поразительное сходство. Для сравнения — интервью якобы будущего патриарха Кирилла в 1989 году. Ну и кто похож на нынешнего Кирилла больше, этот человек или Иваньков? Вероятно, в течение полугода между смертью Иванькова и избранием Кирилла и произошла подмена. Настоящий Кирилл, вероятнее всего, был ликвидирован за ненадобностью. Замаскироваться после псевдоубийства вору Япончику мог помочь его друг Иосиф Кобзон, который всегда был приближён к правительству и мог решить любые вопросы“.
Далее адепты теории приводят несколько доводов, которые, по их мнению, служат её косвенным подтверждением. А именно:
1) Япончика хоронили в закрытом гробу, и мёртвым его никто не видел;
2) Япончик был примерно одного роста с Владимиром Путиным, а рост настоящего Кирилла составлял 178 см. Однако на фото между президентом и патриархом почти не видно разницы в росте;
3) священнослужитель стал известен общественности только после кончины Иванькова;
4) отца Иванькова звали Кириллом, поэтому он мог выбрать себе такое церковное имя не случайно;
5) на момент убийства Иванькова настоящий Кирилл отправился в Беларусь. Это стало удобным обстоятельством для проворачивания операции.
Также эта теория активно распространяется в соцсетях (Facebook, ещё один вариант с 75 000 репостов был недавно удалён, „ВКонтакте“). Особенную популярность она обрела в TikTok — там можно встретить ролики, например, с 2,2 млн, 2,1 млн, 2 млн и 650 000 просмотров. Встречается конспирологический сюжет и на различных развлекательных сайтах.
Итак, что мы знаем о героях нашего кейса? Согласно официальной биографии, Владимир Михайлович Гундяев родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, а в 25 лет, обучаясь в духовной семинарии, был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С этого момента начинается карьера Кирилла в церковной иерархии: в 1971 году он уже архимандрит, в 1976-м — епископ, в 1977-м — архиепископ, с 1991 года — митрополит, а 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
Параллельно Кирилл занимался общественно-просветительской работой, включая многочисленные международные контакты, а с 23 апреля 1994 года ведёт на первом канале российского телевидения программу „Слово пастыря“. Поэтому мы можем сразу отмести доводы №3 и №4 — задолго до своей интронизации Кирилл (именно под этим именем) стал едва ли не самым узнаваемым священником в России.
А что же Япончик? Если верить биографии, собранной из газетных статей в более-менее авторитетных изданиях, Вячеслав Кириллович Иваньков родился 2 января 1940 года в неблагополучной семье, с 14 лет занимался воровством, а в 25 лет с диагнозом шизофрения был отправлен на принудительное лечение, но бежал из больницы. Далее его „карьерный“ рост чередовался с ограничениями свободы: стационар, участие в чужой банде, задержание, создание собственной банды, срок за фальшивые документы и, наконец, в 1974 году — коронация в Бутырке вором в законе. После этого Иваньков оброс связями — считается, что за досрочное освобождение по ходу самого длительного из его сроков (1981–1991) ходатайствовали такие знаменитости, как певцы Александр Розенбаум и Иосиф Кобзон, а также офтальмолог Святослав Фёдоров (по его словам, по просьбе жены).
Впрочем, на свободе Япончик пробыл не очень долго. В 1992 году он выехал сначала в Германию, а оттуда в США, где оперативно стал посредником в спорах между как криминальными авторитетами, так и российскими бизнесменами, параллельно занимаясь рэкетом. В 1995 году Иваньков был задержан сотрудниками ФБР, в итоге получив почти десять лет за вымогательство. Отсидев его почти до конца, Иваньков вышел в июле 2004 года и тут же был депортирован в Россию, где его ждало дело об убийстве двух турецких бизнесменов. Впрочем, в 2005 году Мосгорсуд, а затем и Верховный суд РФ оправдали на тот момент уже всемирно известного преступника, и тот уехал на Запад, оставив за собой право периодически выступать в роли третейского судьи в криминальных разборках. Одно из таких мероприятий и стало для Иванькова роковым. 28 июля 2009 года Япончик, приехавший в Москву для урегулирования спора о контроле над игорным бизнесом, был тяжело ранен на выходе из ресторана „Тайский слон“. После ряда операций 1 августа его перевели в обычную палату, однако уже пять дней спустя Иваньков снова попал в реанимацию из-за развившегося перитонита. В сентябре были кома и клиническая смерть, 1 октября вор в законе вроде бы снова пришёл в сознание, однако 9 октября СМИ сообщили о смерти криминального авторитета.
Таким образом, ответ на интересующий нас вопрос может лежать где-то между 1 февраля (днём интронизации Кирилла) и 9 октября (днём смерти Иванькова), в период, когда якобы состоялась подмена. Для начала рассмотрим проблему внешнего сходства. Неужели действительно внешность российского патриарха в какой-то момент резко изменилась и он стал очень похожим на Япончика? Проверить это утверждение не составляет никакого труда, поскольку церковный деятель, в отличие от криминального авторитета, постоянно появлялся перед телекамерами. Некоторые конспирологи демонстрируют внешность относительно молодого Кирилла (вот так, например, он выглядел на Генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в 1991 году), противопоставляя её нынешней и рисуя параллели с внешностью Япончика, однако корректнее было бы рассмотреть изменение лица Кирилла год за годом:
Как видим, никакого заметного изменения во внешности патриарха Кирилла, не считая естественного процесса старения, не случилось ни за первые 15 лет существования передачи „Слово пастыря“, ни в течение 2009 года, когда его вроде бы должны были подменить. Более того, и в эфирах последующих лет перед камерой, судя по всем внешним признакам, выступал тот же человек. Тот прищур, внимание на котором акцентируют конспирологи, различим только при опущенных бровях и появился значительно раньше 2009 года.
У Япончика же на снимках мы видим небольшие тёмные глаза восточноазиатского типа, из-за которых, как считается, он и получил своё прозвище. Это лицо имеет очень мало общего с внешностью патриарха Кирилла.
Более того, если мы сравним две наиболее популярные у конспирологов фотографии патриарха Кирилла, то увидим, что над одной из них кто-то явно поработал фотошопом, чтобы подогнать под лицо Иванькова. Иными словами, на среднем снимке между нами не патриарх Кирилл, а „гибрид“ первого и третьего снимков.
Таким образом, и экстерьерный довод можно смело отставить в сторону. То же самое касается голоса — из редкого интервью криминального авторитета, данного в американской тюрьме, видно, что это совсем другой тембр.
Пройдёмся кратко по оставшимся пунктам.
1) На отпевании в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище тело Япончика находилось не в закрытом, а в открытом гробу. Его закрыли только после того, как батюшка закончил читать молитву и вдова Япончика поцеловала мужа. Об этом сообщала корреспондентка издания „Газета.ru“, журналист „Известий“ подробно описал внешность покойного Иванькова, а спецкоры „Комсомолки“ даже сделали нечёткий снимок.
Более того, камеры запечатлели и момент покушения на Иванькова. Происходило это на глазах у относительно большого количества людей, поэтому инсценировать всё достоверно было бы крайне сложно, не говоря уже о судмедэкспертизах и прочих процессуальных тонкостях.
2) Ни до, ни после 2009 года Кирилл не превосходил Путина в росте на большинстве общих снимков. Скорее, несколько уступал.
5) В момент покушения на Иванькова патриарх Кирилл находился с визитом в Украине, а не в Беларуси, где он побывал в конце сентября. Это, конечно, не ключевое расхождение, но оно показывает, насколько неаккуратно конспирологи подбирали факты.
Таким образом, ни один довод в пользу того, что патриарх Кирилл и вор в законе Япончик — один и тот же человек, не заслуживает серьёзного внимания. В большинстве случаев они легко опровергаются фактами. Тем не менее популярность этого сюжета говорит о том, что иногда людям хочется верить даже в самое невероятное развитие событий.
Итог: Фейк.