Латыш не будет играть за российский „Спартак“. Ему не подпишут трансферную карту

Даже если бы форвард хотел перебраться в „Спартак“, Федерации хоккея Латвии не стала бы подписывать трансферный сертификат, без которого он не может выступать в КХЛ.

Напомним, 29 июня московский клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с 31-летним латвийским нападающим. Позже появились сообщения о том, что Микса не будут вызывать в сборную Латвии.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским спортсменам, деятелям спорта или командам, зарегистрированным в Латвии, участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси. Согласно принятым поправкам, спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях.

По данным СМИ, Индрашис может продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

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