Кая Каллас: я пока не стану передавать заявление Лийны Керсна президенту, она продолжит исполнять обязанности министра

„Я очень высоко оцениваю работу Лийны на посту министра образования. Во время пика заболеваемости коронавирусом одна из главных задач правительства состояла в том, чтобы школы продолжали работать, чтобы дети получали образование и чтобы они имели возможность посещать школу, так как это важно для душевного здоровья. Лийна справилась с этой задачей, более 100 000 детей смогли ходить в школу.

Расследуемое сейчас решение в срочном порядке закупить тесты было решением правительства, оно было принято с учетом тогдашней ситуации. Решение, которое должна была принять министр образования и науки для того, чтобы школы продолжали работать, объяснялось тем, что министр здоровья и труда не выполнил свою работу. Эту ошибку требовалось быстро исправить, и поэтому решение принималось быстро. Каждый день имел китическое значение.

Поскольку прокурор инициировал расследование в отношении поставки тестов, вполне понятно, почему Лийна хочет оставить пост. Это свидетельствует о высоком уровне политической культуры, так как в такой ситуации невозможно на 100 процентов отдаваться работе. Надеюсь, что прокуратура получит результаты расследования как можно быстрее, и в этот вопрос будет наконец внесена ясность.

В ближайшее время я не стану передавать заявление Лийны Керсна президенту, так как в нынешней ситуации имеет смысл подождать, чем закончатся коалиционные переговоры. До тех пор пока не будет достигнута договоренность о создании новой коалиции, Лийна продолжит исполнять обязанности министра науки и образования.