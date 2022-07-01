ВИДЕО | Невероятно! Впервые на ЧМ будут „арбитры-роботы“

Полуавтоматическая система VAR поможет судьям в быстром определении офсайдов. Система автоматически определяет местонахождение мяча и создаёт трёхмерные модели положения игроков.

„Новая технология использует 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона для отслеживания мяча. Также она учитывает 29 точек тела каждого игрока, отслеживая их точное положение на поле 50 раз в секунду. Эти 29 точек включают в себя все части тела и конечности, которые имеют значения для определения офсайдов“, — написала пресс-служба ФИФА.

В ФИФА уверены, что данная система окажется полезной для тренеров, медицинского персонала и, конечно, болельщиков, а технология в целом позволит глубже анализировать действия отдельных игроков, например, предоставляя возможность проиграть спорный момент с оптимального ракурса или с высоты птичьего полёта.

Система уже хорошо зарекомендовала себя в ходе тестирования в рамках Кубка арабских наций по футболу в Катаре.

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