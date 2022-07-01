Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Кабаева включена в список из 16 физических лиц, к которым применены ограничения в виде заморозки активов и запрета на поездки в Австралию.

Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга „Национальная Медиа Группа“. С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО „Спорт-экспресс“, пишет Чемпионат.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



