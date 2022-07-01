Готовы ли пляжи Таллинна к нашествию ядовитых водорослей? Обзор душевых кабинок

Люди могут отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду. Особенно подвержены риску отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные. Но даже если не глотать цветущие водоросли, а просто в них искупаться, последствия могут быть неприятными. Что бы избежать покраснения и зуда, после водных процедур в море следует хорошо ополоснуть кожу проточной водой.

Далеко не все знают, на каких пляжах Таллинна подобная возможность имеется и где конкретно расположены душевые кабинки. RusDelfi обратился в таллиннскую горуправу и узнал, как не испортить себе пляжный сезон и здоровье после купания на городских пляжах.

Пирита

По сообщениям Департамента здоровья, несильное цветение водорослей обнаружено только на пляже Пирита. Но этот пляж является самым крупным и самым популярным среди жителей столицы. По сообщению горуправы на пляже Пирита имеется четыре санитарных контейнера. Санитарными контейнерами называются постройки с туалетами, комнатами пеленания, раковинами для умывания и урнами для мусора. Три из четырех контейнеров оборудованы не только мужскими и женскими туалетами, но и туалетами для инвалидов-колясочников и помещением для сторожа. Помимо туалетов и писсуаров в них есть умывальники, сушилки для рук и урны. Но самым главным является то, что со внешней стороны каждого контейнера имеется уличный душ с холодной водой и кран для мытья ног. Услуги таких контейнеров бесплатные.

Пляжи района Копли

На пляжах Штромка и Пикакари, как и на Пирита, установлены контейнерные души, и их использование также бесплатно. Но в отличие от Пирита, у Коплинских пляжей имеется карта пляжных построек, и общественных душевых в частности. Найти ее можно по этой ссылке.