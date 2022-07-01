Готовы ли пляжи Таллинна к нашествию ядовитых водорослей? Обзор душевых кабинок(1)
В понедельник департамент здоровья сообщил, что во взятых пробах воды с пляжа Пирита выявили умеренное цветение сине-зеленых водорослей. Цветение этих водорослей опасно для человека. При попадании внутрь тела человека они вызывают симптомы, схожие с симптомами гриппа. Департамент рекомендует после купания ополоснуться чистой водой из душа. RusDelfi выяснил, есть ли на пляжах Таллинна такая возможность и где именно можно найти уличные души.
Люди могут отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду. Особенно подвержены риску отравления маленькие дети, пожилые люди и домашние животные. Но даже если не глотать цветущие водоросли, а просто в них искупаться, последствия могут быть неприятными. Что бы избежать покраснения и зуда, после водных процедур в море следует хорошо ополоснуть кожу проточной водой.
Далеко не все знают, на каких пляжах Таллинна подобная возможность имеется и где конкретно расположены душевые кабинки. RusDelfi обратился в таллиннскую горуправу и узнал, как не испортить себе пляжный сезон и здоровье после купания на городских пляжах.
Пирита
По сообщениям Департамента здоровья, несильное цветение водорослей обнаружено только на пляже Пирита. Но этот пляж является самым крупным и самым популярным среди жителей столицы. По сообщению горуправы на пляже Пирита имеется четыре санитарных контейнера. Санитарными контейнерами называются постройки с туалетами, комнатами пеленания, раковинами для умывания и урнами для мусора. Три из четырех контейнеров оборудованы не только мужскими и женскими туалетами, но и туалетами для инвалидов-колясочников и помещением для сторожа. Помимо туалетов и писсуаров в них есть умывальники, сушилки для рук и урны. Но самым главным является то, что со внешней стороны каждого контейнера имеется уличный душ с холодной водой и кран для мытья ног. Услуги таких контейнеров бесплатные.
Пляжи района Копли
На пляжах Штромка и Пикакари, как и на Пирита, установлены контейнерные души, и их использование также бесплатно. Но в отличие от Пирита, у Коплинских пляжей имеется карта пляжных построек, и общественных душевых в частности. Найти ее можно по этой ссылке.
Также, помимо расположения пляжных построек, на сайте можно узнать о маршрутах общественного транспорта до пляжей, правила посещения, контактную информацию обслуживающих организаций и т.д. Однако стоит заметить, что на обоих этих пляжах всего по одной душевой кабинке. В случае массового нашествия ядовитых водорослей очередей не избежать.
Хааберсти
Несмотря на свой заработанный официальный статус городского пляжа, пляж Какумяэ душевой кабиной не оборудован. Удивительно, что проект пляжных душевых победил в голосвании народного бюджета в этом районе. Старейшина Хааберсти Олег Сильянов сообщил, что общественные души и стационарные туалеты все-таки планируется установить в этом году. Народный бюджет был принят еще зимой, но до реализации дело пока не дошло. Лето на пляже Какумяе длится намного меньше, чем на пляже Сакраменто и в этом сезоне ополоснуться после купания, скорее всего, возможности не будет.
Но такая возможность в Хааберсти есть на пляже озера Харку. Помимо душа, этот пляж предлагает и самую высокую температуру воды в городе. Старейшина Хааберсти заверил, что в следующем году посетители обоих пляжей этого района будут иметь возможность ополоснуться под душем.
Русалка
40 миллионов евро, потраченные на строительство Рейди теэ, возведение уличных душевых кабин не предполагали. Пляж возле памятника Русалки не является официальным городским пляжем Таллинна и не располагает необходимым инвентарем. Не предусмотрены услуги спасателей, безопасная зона для плавания ограниченная буйками, души. Но это не останавливает толпы отдыхающих наслаждаться летней погодой на этом песчаном отрезке моря.
Стоит отдельно отметить, что редакция ResDelfi не инспектировала каждый душ в отдельности. Если вы пришли на пляж, и увидели, что души не работают или не существуют, просим вас сообщить нам об этом.