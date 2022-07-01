Олимпийский чемпион женился на матери Ким Кардашьян, потом развелся и стал женщиной. Как это?

„Я бы сказала, с моей точки зрения, наши отношения не так хороши, как должны быть. У меня нет никаких обид по отношению к ней. Я бы хотела, чтобы мы были ближе.

С Кендалл у нас много общего. Она тоже очень спортивная. У нас похожее отношение к жизни. Я лажу и с ней, и с Кайли. Но Кайли мне будто немного ближе. Недавно мы вместе ужинали. Мы стараемся встречаться за ужином раз в неделю или две. Она всегда готовит прекрасную еду, гораздо лучше, чем в ресторанах. Иногда к нам присоединяется моя подруга София Хатчинс, она хорошо общается с Кайли. Вот так мы и проводим наши ужины. Нас трое, вокруг никого… Немного вина, разговоры о том о сем. В этом плане мы очень близки. Кендалл не такая — она более скрытная. А Кайли — открытая книга“, — говорила минувшей осенью Дженнер.