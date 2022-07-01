Олимпийский чемпион женился на матери Ким Кардашьян, потом развелся и стал женщиной. Как это?
Олимпийский чемпион по десятиборью Брюс Дженнер в детстве часто играл в американский футбол, мечтал стать профессионалом — помешала травма колена, Дженнер ушел в легкую атлетику. Пиком спортивной карьеры Брюса стали 1975-76 годы, когда он последовательно выиграл Панамериканские игры и Олимпиаду (с мировым рекордом). Кстати, именно Дженнер — основатель традиции бегать круг почета с флагом своей страны.
Брюс был женат трижды, у него шесть дочерей. Его последней супругой стала Крис Кардашьян, в браке с которой Дженнер состоял 23 года. Закончив с десятиборьем, Брюс переключился на актерскую карьеру, участвовал в различных телешоу и даже был задрафтован командой НБА.
Когда падчерице Брюса Ким было 25, она сделала для себя чудовищное открытие.
„Я вошла в гараж в доме моей мамы и увидела Брюса — он был одет как женщина. В тот момент у меня случилась истерика. Моим первым порывом было убежать из дома, куда глаза глядят. Я позвонила сестре Кортни и сказала: „Мне нужно провести выходные с тобой“. Меня трясло, я истерически плакала. Кортни сказала мне: „Ты что, поймала Брюса за изменой?“ А я подумала, что не знаю, как назвать то, что я только что увидела.
Я подумала, что если скажу маме, то разобью ее брак, и мои маленькие сестры останутся без отца. Поэтому я лучше буду держать язык за зубами. Мама была так влюблена. Она не думала, что когда-нибудь что-то подобное возникнет в их отношениях. Неужели она когда-нибудь предполагала, что ее муж превратится в женщину? Да ни за что на свете!“, — вспоминала Кардашьян.
Как позже признавался Дженнер, еще в детстве он начал страдать от гендерной дисфории (стресс из-за несовпадения между гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении). Спортсмен начал принимать гормоны, надевал под одежду колготки и лифчик. После знакомства с Крис Кардашьян Брюс отказался от гормональной терапии, однако внутренний конфликт все-таки не ушел. И в 2015 году олимпийский чемпион сделал каминг-аут как трансгендер, чуть позже попросив называть себя официально новым именем Кейтлин.
Публичное признание Дженнер сделал только после окончательного расставания с Крис, бракоразводный процесс был запущен в 2013-м — „из-за непримиримых разногласий“. При этом бывшие супруги заверили, что остаются лучшими друзьями.
В феврале 2017-го Брюс перенес финальную операцию по смене пола. Кейтлин Дженнер сохранила хорошие отношения с дочерьми (Кендал и Кайли), с бывшей супругой же случились похолодания.
„Я бы сказала, с моей точки зрения, наши отношения не так хороши, как должны быть. У меня нет никаких обид по отношению к ней. Я бы хотела, чтобы мы были ближе.
С Кендалл у нас много общего. Она тоже очень спортивная. У нас похожее отношение к жизни. Я лажу и с ней, и с Кайли. Но Кайли мне будто немного ближе. Недавно мы вместе ужинали. Мы стараемся встречаться за ужином раз в неделю или две. Она всегда готовит прекрасную еду, гораздо лучше, чем в ресторанах. Иногда к нам присоединяется моя подруга София Хатчинс, она хорошо общается с Кайли. Вот так мы и проводим наши ужины. Нас трое, вокруг никого… Немного вина, разговоры о том о сем. В этом плане мы очень близки. Кендалл не такая — она более скрытная. А Кайли — открытая книга“, — говорила минувшей осенью Дженнер.
Источник - Sport24.ru
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