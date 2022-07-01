Учителя: мы начнем бастовать, если новое правительство не поднимет существенно зарплату(33)
Если создаваемая коалиция не примет решение о давно обещанном повышении зарплаты учителей до 120 процентов от средней по стране с нового года, уже осенью учителя начнут бастовать. Такое решение на этой неделе приняло правление Союза работников образования Эстонии.
Как сказал глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри, стремительный рост цен ведет к обнищанию учителей, учреждения образования столкнутся с нехваткой квалифицированных учителей. „Уже несколько лет подряд отток имеющих соответствующее образование учителей из учебных учреждений существенно превышает приток новых кадров. С каждым годом и без того высокий средний возраст наших учителей увеличивается, более 90 процентов учителей испытывают выгорание или близки к этому. Нынешний резкий рост цен и предстоящая зима, которая еще больше обострит ситуацию, не оставляет иного выхода, как решительно отстаивать свои интересы“, - сказал Волтри.
В пятницу Союз работников образования Эстонии оповестил участников коалиционных переговоров о намерении провести забастовку. „Недавно ведущие предприниматели, действующие в различных секторах экономики, такие, как Хандо Суттер, Гуйдо Пярнитс, Маркус и Мартин Виллиг, указали на то, что низкая зарплата учителей и отсутствие притока свежих кадров ставят под укрозу экономику Эстонии и тем самым способность государства предлагать необходимые услуги. То, что зарплата учителей ниже 120 процентов от средней по стране, по сути, вскоре поставит страну на грань банкротства“, - сказал Волтри, добавив, что внимание партий, которые войдут в новое правительство, постарались привлечь к этому обстоятельству.
„Кроме того, когда зарплата ниже средней по стране, нет надежды найти учителей, необходимых для перехода на образование на эстонском языке и мотивировать их к работе. Без быстрого и значительного роста зарплат учителей планируемый переход на единое эстоноязычное образование превратится в неловкий фарс“, - сказал глава Союза работников образования.
„Вопрос в том, считает ли Эстонская Республика учителей высокообразованными специалистами или относится к ним, как к рабочему скоту, которого можно дразнить микроскопическим повышением зарплаты, которое на следующий месяц съест рост цен. Учитывая, какая сложная комплексная работа ложится в 21-м веке на плечи учителей, какие требования к ним предъявляются, наше предложение — установить зарплату в 2000 евро — можно считать скромным. Такую зарплату разные партии обещали на словах не один год, но так и не сдержали обещание. Мы понимаем, что сейчас сложные времена, и поэтому ограничиваемся пока элементарным“, - сказал Волтри.