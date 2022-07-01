Учителя: мы начнем бастовать, если новое правительство не поднимет существенно зарплату

Как сказал глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри, стремительный рост цен ведет к обнищанию учителей, учреждения образования столкнутся с нехваткой квалифицированных учителей. „Уже несколько лет подряд отток имеющих соответствующее образование учителей из учебных учреждений существенно превышает приток новых кадров. С каждым годом и без того высокий средний возраст наших учителей увеличивается, более 90 процентов учителей испытывают выгорание или близки к этому. Нынешний резкий рост цен и предстоящая зима, которая еще больше обострит ситуацию, не оставляет иного выхода, как решительно отстаивать свои интересы“, - сказал Волтри.

В пятницу Союз работников образования Эстонии оповестил участников коалиционных переговоров о намерении провести забастовку. „Недавно ведущие предприниматели, действующие в различных секторах экономики, такие, как Хандо Суттер, Гуйдо Пярнитс, Маркус и Мартин Виллиг, указали на то, что низкая зарплата учителей и отсутствие притока свежих кадров ставят под укрозу экономику Эстонии и тем самым способность государства предлагать необходимые услуги. То, что зарплата учителей ниже 120 процентов от средней по стране, по сути, вскоре поставит страну на грань банкротства“, - сказал Волтри, добавив, что внимание партий, которые войдут в новое правительство, постарались привлечь к этому обстоятельству.

„Кроме того, когда зарплата ниже средней по стране, нет надежды найти учителей, необходимых для перехода на образование на эстонском языке и мотивировать их к работе. Без быстрого и значительного роста зарплат учителей планируемый переход на единое эстоноязычное образование превратится в неловкий фарс“, - сказал глава Союза работников образования.

„Вопрос в том, считает ли Эстонская Республика учителей высокообразованными специалистами или относится к ним, как к рабочему скоту, которого можно дразнить микроскопическим повышением зарплаты, которое на следующий месяц съест рост цен. Учитывая, какая сложная комплексная работа ложится в 21-м веке на плечи учителей, какие требования к ним предъявляются, наше предложение — установить зарплату в 2000 евро — можно считать скромным. Такую зарплату разные партии обещали на словах не один год, но так и не сдержали обещание. Мы понимаем, что сейчас сложные времена, и поэтому ограничиваемся пока элементарным“, - сказал Волтри.