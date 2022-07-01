Теперь при назначении прожиточного пособия учитываются и выплаты по жилищному кредиту(2)
Начиная с 1 июля 2022 года люди, попавшие в сложную экономическую ситуацию, смогут вместе с заявлением о прожиточном пособии ходатайствовать и о компенсации платежей, направленных на погашение жилищного кредита. В этом случае будет действовать тот же принцип, что и при компенсации расходов на аренду жилья.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это изменение вводится с целью улучшения условий жизни малообеспеченных семей, если из-за финансовых трудностей они рискуют потерять жилье. „В изменившейся экономической ситуации мы должны всячески помогать своему народу и поддерживать возможность людей справляться с повседневными трудностями“.
В 2021 году местные самоуправления выплачивали прожиточное пособие 9 806 домохозяйствам. В общей сложности его получали 16 508 человек, что составляет 1,2% населения Эстонии. Согласно прогнозу, в связи с вышеупомянутым изменением количество получателей прожиточного пособия увеличится примерно на 900 домохозяйств. Изменением смогут воспользоваться и лица, уже сейчас получающие пособия.
Центр информационных систем сферы здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) разработал новую функциональность регистра данных социальных услуг и пособий (STAR), позволяющую учитывать расходы на жилищный кредит при назначении прожиточного пособия. Регистр является одним из главных рабочих инструментов социальных работников органов местного самоуправления.
„Разработанное в сжатые сроки ИТ-решение позволяет произвести необходимые определения прожиточного пособия подсчеты с учетом выплаты жилищного кредита“, – сказала Карин Ритс, руководитель проекта STAR, и добавила, что TEHIK планирует в ближайшие месяцы развивать техническое решение. „Мы хотим, чтобы в будущем это была удобная среда как для местных самоуправлений, так и для обычных пользователей. Надеемся, что полноценное решение будет готово к началу нового года“.
С 1 июня этого года прожиточный минимум для отдельно проживающего человека или первого члена семьи составляет 200 евро в месяц. Прожиточный минимум для каждого несовершеннолетнего члена семьи равен 240 евро в месяц.
Выплаты по кредиту, взятого на приобретение жилья, учитываются при расчете прожиточного пособия в том случае, если:
лицо, ходатайствующее о пособии, проживает в жилом помещении, приобретенном за счет жилищного кредита, и это отражено в регистре народонаселения;
кредит на покупку жилья взял сам претендент на получение прожиточного пособия или член его семьи в том случае, если о пособии ходатайствует семья;
в случае кредита, взятого на приобретение жилья, была использована возможность получить платежный отпуск либо лицо, ходатайствующее о пособии, или член его семьи представит объяснение банка, почему невозможно воспользоваться платежным отпуском;
у лица не имеется добровольного страхования для предотвращения трудностей с выплатой кредита или эта страховка не полностью покрывает погашение кредитных обязательств, связанных с покупкой жилья.