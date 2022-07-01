ФОТО и ВИДЕО | В результате ракетного удара по пригороду Одессы погибли 20 человек, из них один ребенок

„1 июля около 01:00 в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв“, - говорится в сообщении службы.

Более 30 человек были ранены, среди которых четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка. Спасательные работы продолжаются.

Оперативное командование „Юг“ Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

„В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха“, - говорится в сообщении.

Кроме того, в том же районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, сообщает ГСЧС. В результате погибли три человека, из них один ребенок, и один человек пострадал.