ФОТО и ВИДЕО | В результате ракетного удара по пригороду Одессы погибли 18 человек, из них один ребенок
По сообщению украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате ракетного удара по пригороду Одессы погибли 18 погибших, из них один ребенок. человек в многоэтажном жилом доме и еще трое - на базе отдыха, передает BBC.
„1 июля около 01:00 в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв“, - говорится в сообщении службы.
Более 30 человек были ранены, среди которых четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка. Спасательные работы продолжаются.
Оперативное командование „Юг“ Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.
„В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха“, - говорится в сообщении.
Кроме того, в том же районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, сообщает ГСЧС. В результате погибли три человека, из них один ребенок, и один человек пострадал.