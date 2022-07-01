Футбол
01.07.2022, 09:00

Валерий Карпин продлил контракт с российским клубом

 
Valeri Karpin
Valeri Karpin
ФОТО: Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил соглашение с футбольным клубом „Ростов“ на четыре года.

Футбольный клуб „Ростов“ продлил контракт с главным тренером команды и сборной России Валерием Карпиным. Об этом сообщается на официальном сайте ростовской команды. Новое соглашение рассчитано до конца мая 2026 года.

„Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство „Ростова“ за доверие, у нас впереди много работы“, — сказал Карпин.

Карпин возглавляет „Ростов“ с 2017 года. В сезоне 2019/20 ростовчане заняли пятое место в чемпионате России, что считается наивысшим достижением команды под его руководством. В минувшем сезоне „Ростов“ занял девятое место.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии