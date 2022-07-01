Исторический момент! Сборная Эстонии по пляжному футболу дебютирует в высшем дивизионе

В этом году вместо обычных 12 сборных в Дивизионе А примут участие 10 сборных, так как Россия и Беларусь были дисквалифицированы из-за войны в Украине. Участников турнира разделили на две подгруппы по пять команд. Первые игры состоятся с 1-3 июля в португальском городе Назаре. Помимо Португалии и Польши, Эстония попала в одну подгруппу со сборными Швейцарии и Франции, но с ними Эстония сыграет уже в сентябре в итальянском Альгеро. В другую подгруппу попали: Испания, Германия, Италия, Азербайджан и Украина.

Две лучшие сборные из обеих подгрупп выйдут в полуфинал, обладатели третьего и четвертого места разыграют между собой 5-8 места. В этом году ни одна команда не будет понижена в классе, в то время как четыре команды перейдут в Дивизион А, а не одна, как обычно.

1 июля, Португалия - Эстония в 19:45 по эстонскому времени.

2 июля, Эстония - Польша в 17:00.

Состав сборной Эстонии по пляжному футболу:

Вратарь:

Каспар Коттер (17.10.1996) - СК Аугур Энемат

Полевые игроки:

Рагнар Румп (12.09.1991) - СК Аугур Энемат

Арго Алавяли (15.11.1991) - СК Аугур Энемат

Расмус Мунскинд (31.08.1989) - СК Аугур Энемат

Сандер Лепик (14.02.1993) - СК Аугур Энемат

Йоосеп Юха (05.09.1996) - СК Аугур Энемат

Эрвин Стюф (30.07.1989) - BSC Thunder Arvutitark

Рауно Ныммико (18.12.1991) - СК Аугур Энемат

Мартин Томсон (19.10.1996) - Copenhagen BSC (Дания)

Главный тренер: Алексей Галкин

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