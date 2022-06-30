В Эстонии появился новый мощный наркотик, который вызвал рост числа передозировок

Метонитазен может продаваться и как бесцветный кристаллический порошок, а также быть подмешанным к любому другому веществу. Это увеличивает риск передозировки и от более легких наркотиков.

„Очень высокий риск передозировок, потому что препарат действительно очень сильнодействующий, он действует примерно в 200 раз сильнее, чем, например, морфин, который используется широко и в медицине, поэтому буквально крупинки достаточно для того, чтобы случилась передозировка“, – сказала руководитель Центра профилактики наркомании TAI Алена Курбатова.

При этом у полиции для борьбы с метонитазеном связаны руки на законодательном уровне: проблема в том, что в настоящее время метонитазен не находится в списке запрещенных веществ Эстонии, однако это вопрос ближайшего времени.