ЧП и криминал
30.06.2022, 21:05

Громкое убийство матери малолетних детей на Юмера: окружной суд частично удовлетворил апелляцию осужденного

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Мати Пыйклягу на скамье подсудимых
Мати Пыйклягу на скамье подсудимых
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

В четверг, 30 июня, Таллиннский окружной суд вынес решение по апелляциям, поданным на решение суда первой инстанции по уголовному делу о жестоком убийстве в столичном районе Ласнамяэ молодой женщины, которую застрелили на глазах маленьких детей, пишет rus.err.

Окружный суд не удовлетворил апелляционную жалобу от представителя потерпевших, а от защитника обвиняемого - удовлетворил частично.

Харьюский уездный суд 14 декабря 2021 года приговорил 81-летнего Мати Пыйклягу к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве 36-летней женщины и в незаконном владении оружием.

Окружной суд уменьшил срок Пыйклягу за незаконное владение оружием с двух с половиной до полутора лет, однако общий срок тюремного заключения остался прежним.

Адвокат потерпевших просил признать Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание. Защитник обвиняемого просил переквалифицировать основную статью обвинения с „убийство“ на „причинение смерти по неосторожности“ или на „спровоцированное убийство“, назначив ему более мягкое наказание. Суд не удовлетворил оба эти ходатайства.

Подробности этого громкого дела читайте здесь.

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