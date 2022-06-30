Громкое убийство матери малолетних детей на Юмера: окружной суд частично удовлетворил апелляцию осужденного

Окружный суд не удовлетворил апелляционную жалобу от представителя потерпевших, а от защитника обвиняемого - удовлетворил частично.

Харьюский уездный суд 14 декабря 2021 года приговорил 81-летнего Мати Пыйклягу к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве 36-летней женщины и в незаконном владении оружием.

Окружной суд уменьшил срок Пыйклягу за незаконное владение оружием с двух с половиной до полутора лет, однако общий срок тюремного заключения остался прежним.

Адвокат потерпевших просил признать Пыйклягу виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и назначить ему более суровое наказание. Защитник обвиняемого просил переквалифицировать основную статью обвинения с „убийство“ на „причинение смерти по неосторожности“ или на „спровоцированное убийство“, назначив ему более мягкое наказание. Суд не удовлетворил оба эти ходатайства.

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