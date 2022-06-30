НАТО откроет в Таллинне штаб-квартиру программы DIANA

По словам премьер-министра Каи Каллас, НАТО играет важную роль в продвижении инноваций. „Крайне важно, чтобы у свободного мира была руководящая роль в области технологий и инноваций, если мы хотим сохранить общественный уклад, базирующийся на наших идеалах и принципах“, - сказала Каллас.

Эстония систематически подчеркивает важность новых технологий для укрепления безопасности. „Я рада, что совместно с Великобританией мы будем делить европейскую штаб-квартиру программы DIANA. В Эстонии будет действовать один из акселераторов DIANA и центры тестирования технологий“, - сказала Каллас. Фонд инноваций НАТО вместе с DIANA позволит альянсу сохранить лидерские позиции в сфере инноваций.

На сегодняшней встрече главы государств и правительств НАТО обсуждали и более широко вызовы, на который нужно отвечать альянсу. „Как гласит утвержденная вчера новая стратегия НАТО, мы должны реагировать на опасности, исходящие со всех направлений“, - сказала Каллас. Эстония всячески поддерживает так называемый 360-градусный подход НАТО. Стабильные южные соседи НАТО также в интересах нашей безопасности. Это показывает то обстоятельство, что большая часть наших военных миссий связана как раз с Ближним Востоком и Африкой.

Россия является нашей общей угрозой также на южном направлении. „Россия увеличила свое влияние в Африке. Она пытается использовать вакуум власти в Сахеле, примером тому стала деятельность наемников Группы Вагнера в Мали. Для уменьшений этих факторов опасности нужно сотрудничество между ЕС, Африканским союзам и ООН“, - сказала Каллас.

Премьер-министр привлекла внимание также к попыткам России использовать мировой продовольственный кризис, чтобы вынудить остальные страны смириться с агрессией и смягчить санкции. „Мы должны объяснять своим партнерам, кто на самом деле вызвал продовольственный кризис. Нам нужно найти альтернативные пути для экспорта украинского зерна, чтобы улучшить продовольственную безопасность всего мира“, - сказала Каллас.