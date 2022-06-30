Коалиционные переговоры: глава партии Isamaa обвинил Каю Каллас в распространении лжи

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас заявила в четверг в эфире „Vikerhommik“, что поведение Isamaa во время коалиционных переговоров свидетельствует о нежелании присоединиться к правительству в трудные времена. Каллас отметила, что Isamaa также не хочет идти на компромиссы.

„Такие эмоциональные публичные эмоциональные высказывания, безусловно, не способствуют хорошему переговорному климату и никоим образом не поддерживают хорошую культуру переговоров, если подобные полуправды, обвинения и даже ложь распространяются через СМИ“, – ответил главе правительства Сеэдер.

„Похоже, что мы придерживаемся принципиально разных взглядов, прежде всего с Партией реформ, относительно того, что касается формирования нового правительства“, – сказал он.

По словам Сеэдера, Партия реформ не предлагала собственных инициатив в коалиционном договоре. „У Партия реформ нет ни одного предложения на коалиционных переговорах, кроме того, чтобы сформировать коалицию. Isamaa хочет создать не преемственное правительство, а новую правительственную коалицию, состоящую из новых участников, у которых есть новые предложения о том, как сделать жизнь в Эстонии лучше и решить ключевые вопросы эстонской жизни“, – сказал Сеэдер.