Хозяин саммита G20 передал в Москве Путину послание Зеленского. Поедет ли президент РФ в Индонезию?(25)
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, передает „Интерфакс“.
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, передает „Интерфакс“.
„Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами“, - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.
Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.
„В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве“, - заявил Видодо.
По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.
„Пока не знаю, о чем идет речь“, - заявил Песков журналистам, которые спросили его о содержании послания сразу после заявления Видодо.
Говоря об участии России в в саммите „Группы двадцати“ (G20), Песков сказал, что Владимир Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то, пишет РБК.
„В любом [формате возможно участие России в саммите „Большой двадцатки“ в Индонезии]. Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть, Россия участвует в работе „двадцатки“. Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам“, — заявил Песков.
В апреле глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что приглашение на предстоящий саммит „Большой двадцатки“ получили лидеры всех стран-участников, включая президента России Владимира Путина. Кроме того, приглашение получил президент Украины Владимир Зеленский.
17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия является действующим председателем G20.