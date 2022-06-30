Хозяин саммита G20 передал в Москве Путину послание Зеленского. Поедет ли президент РФ в Индонезию?

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, передает „Интерфакс“.

„Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами“, - сказал Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.

„В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве“, - заявил Видодо.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что содержание послания ему неизвестно.

„Пока не знаю, о чем идет речь“, - заявил Песков журналистам, которые спросили его о содержании послания сразу после заявления Видодо.

Говоря об участии России в в саммите „Группы двадцати“ (G20), Песков сказал, что Владимир Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то, пишет РБК.

„В любом [формате возможно участие России в саммите „Большой двадцатки“ в Индонезии]. Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть, Россия участвует в работе „двадцатки“. Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам“, — заявил Песков.

В апреле глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что приглашение на предстоящий саммит „Большой двадцатки“ получили лидеры всех стран-участников, включая президента России Владимира Путина. Кроме того, приглашение получил президент Украины Владимир Зеленский.

17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия является действующим председателем G20.