ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (127-й день) | Передавал ли Зеленский тайное письмо Путину?

Украина разрывает отношений с Сирией после признания ею „народных республик“. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск сообщил, что признает независимость пророссийских образований на востоке Украины.

„Почти все, 99% без рук, без ног“. Накануне Минобороны Украины сообщило о крупнейшем обмене пленными с начала войны. Домой вернулись 144 украинца, в том числе 95 военнослужащих, защищавших завод „Азовсталь“ в Мариуполе. Большинство освобожденных имеют тяжелые повреждения, отметило украинское военное ведомство.

Япония выделит Украине 100 млн долларов. „Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев“, - объяснил премьер-министр страны Фумио Кисида. Кроме того, Токио поможет Киеву с расширением мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона сбора урожая.

Минобороны РФ заявило о выводе войск с острова Змеиный возле Одессы. Это подано как жест доброй воли для организации коридора по вывозу продовольствия из Украины.

Российский танкист Михаил Куликов, которого судят за обстрел жилого дома в Чернигове, признал вину. Суд над Куликовым начался в Киеве 24 июня. По версии следствия, в конце февраля танкист выполнил приказ своего командира Леонида Щеткина выстрелить из танка по жилому дому на окраине Чернигова.

США собираются выделить Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. В новый пакет помощи, по его словам, в том числе войдут системы ПВО. В последний раз США выделили Украине военную помощь на 450 миллионов долларов, а всего с начала войны Вашингтон оказал Киеву поддержку на 6,1 миллиарда долларов.